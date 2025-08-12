Prețurile din piețele din Ploiești după majorarea TVA

După 1 august, când TVA-ul la unele produse alimentare a crescut, comercianții din piețele ploieștene au ajustat prețurile. În unele locuri s-au înregistrat creșteri vizibile, în altele prețurile au rămas apropiate de cele din lunile trecute.

În Piața Aurora Vest, oferta este variată, iar prețurile diferă de la o tarabă la alta. Cartofii costă între 3 și 4 lei kilogramul, roșiile se vând cu 6 lei, ceapa cu 4,9 lei, iar prețul ardeilor kapia ajunge la 13 lei. Morcovii costă 6 lei, merele variază între 3 și 10 lei,în funcție de soi, pepenele este 2 lei kilogramul, castraveții 7 lei, iar vișinele 15 lei.

La Malu Roșu, unde numărul tarabelor deschise era redus, în jurul orei prânzului, gama de produse este mai mică. Roșiile se vând cu 8 sau 10 lei/kilogram, ardeii cu 6 lei/kilogram, morcovii tot cu 6 lei/kilogram, cartofii cu 4 lei/kilogram, castraveții cu 10 lei/kilogram, iar ceapa ajunge și la 6 lei/kilogram

În Piața Mihai Bravu, și aici cu puține tarabe active, un kilogram de cartofi costă 4 lei, unul de ceapă 3,5 lei, roșiile costă 7,5 lei, ardeii 8 lei, toate acestea pentru un kilogram, iar porumbul 2 lei bucata.

La Halele Centrale, prețurile sunt mai variate. Kilogramul de roșiile costă între 4 și 5 lei, ceapa verde se găsește la 2 lei legătura, iar ceapa albă 5 lei/kilogramul. Pentru un kilogram de cartofi, clienții plătesc între 1,5 și 2,5 lei, ardeii costă între 5 și 7 lei/kilogram, vinetele între 2 și 3,5 lei/kilogram, castraveții 5 sau 6 lei/kilogram, iar morcovii 3 sau 4 lei/kilogram.

Porumbul are preț variabil, iar păstăile ajung la 30 lei kilogramul.

La fructe, pepenele costă între 1,5 și 2,5 lei, merele 10 lei, perele 6 lei, iar zmeura le scoate ploieștenilor din buzunar 40 lei pentru o caserola. Piersicile variază între 7 si 8 lei/kilogram, vișinele 16 lei/kilogram, prunele 4-7 lei/kilogram, caisele 6 lei/kilogram, nectarinele 8 lei/kilogram, iar cireșele ajung până la 20 lei/kilogram.

În Piața Nord, un kilogram de ceapă se găsește la prețul de 5 lei, unul de cartofi la 4 lei, morcovii costă 5 lei/kilogram , ardeii 12 lei/kilogram, roșiile valorează între 6 și 10 lei/kilogram, castraveții între 8 si 10 lei/kilogram, vinetele între 7 si 8 lei/kilogram, salata verde costă 5 lei și se vinde la bucată, la fel și porumbul, care costă 3 lei.

În ceea ce privește fructele, caisele au prețul de 15 lei/kilogram, semnificativ mai mare decât în piața Halelor Centrale, prunele costă 6 lei/kilogram, zmeura 15 lei pentru o caserola, merele costă în jur de 8 lei/kilogram, pepenele 3 lei/kilogram, cireșele 25 lei/kilogram, la fel un preț puțin mai ridicat, iar un kilogram de pere costă undeva la 10 lei.

În general, produsele de sezon precum pepenele, porumbul și roșiile se găsesc la prețuri mai scăzute în piețele cu ofertă mai bogată, în timp ce fructele de import sau cele cu sezon scurt, precum zmeura și cireșele, rămân la preturi mai ridicate.

Diferențele dintre piețe pot fi explicate și prin numărul de comercianți prezenți, ceea ce influențează concurența și implicit prețurile afișate.