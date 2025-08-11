- Publicitate -

Lucrările pentru racordarea Văii Slănicului la gaze avansează

Sunt progrese semnificative în implementarea proiectului de extindere a rețelei de gaze naturale pe Valea Slănicului. La mai puțin de o lună de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor (17 iulie 2025), primii kilometri de conductă au fost deja realizați.

Această investiție de amploare va asigura racordarea a peste 8.000 de gospodării și 118 instituții publice la rețeaua de gaze naturale, în condiții moderne, sigure și sustenabile.

Constructorul a dat asigurări că întreaga lucrare va fi finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie, iar Presedintele Consiliului Judeteam Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu monitorizează îndeaproape ritmul și calitatea execuției.

„Este un proiect așteptat de comunitățile de pe Valea Slănicului și mă bucur că, în colaborare cu primăriile din zonă, am reușit să-l deblocăm și să-l punem în mișcare. Le mulțumesc tuturor primarilor implicați pentru colaborarea foarte bună și în același timp ne cerem scuze locuitorilor pentru disconfortul generat de lucrările aflate în desfășurare. Este un efort temporar, pentru un câștig major pe termen lung”, a declarat Virgil Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova.

Consiliul Județean reafirmă angajamentul său față de extinderea infrastructurii esențiale în județ și față de creșterea calității vieții în mediul rural, prin investiții durabile în rețele de utilități publice.

