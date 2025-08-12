Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc după ce, în luna august, a primit talonul de pensie. Bărbatul beneficiază de o indemnizație lunară de 3.092 de lei pentru că a fost deportat. Surpriza a fost când a văzut că pensia i s-a diminuat cu 309 lei, iar cota de CASS s-a calculat 10% din tot venitul.

- Publicitate -

Vestea că de la 1 august persoanele cu pensii mai mari de 3.000 de lei vor primi mai puțini bani prin reținerea contribuție la sănătate (CASS) i-a luat prin suprindere pe mulți pensionari.

Un pensionar din Prahova a suferit, însă, un adevărat șoc în momentul în care a primit, în august, talonul de pensie. Acesta beneficia până la data de 31 iulie de o indemnizație lunară de 3.092 de lei pentru că a fost deportat.

„Sunt beneficiar al Legii 118/1991(deportat). Am primit cuponul de pensie în luna august și am observat că au fost încasate contribuțiile la sănătate, de 10%, pe toată pensia, nu doar pentru diferența dintre plafonul de 3.000 de lei și venitul încasat”, a precizat bărbatul.

Național 40.000 de posturi din primării, desființate. 10% sunt din Poliția Locală Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a anunțat o restructurare masivă a posturilor din administrația locală.Ce economie se face la buget ”În total,...

- Publicitate -

Pensionarii care pierd 10% din întregul venit pentru CASS

În cazul indemnizațiilor speciale, acordate persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, inclusiv pentru deportați, calculul CASS de 10% se realizează pe întreg venitul, potrivit Casei de Pensii Prahova.

„Temeiul legal pentru care se reține CASS la indemnizația prevăzută de Decretul – Lege 118/1990 este Art. 155 alin. (1) lit. m din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal”, potrivit reprezentanților Casei de Pensii Prahova.

Casa Națională de Pensii a explicat, cu doar două zile înainte de intrarea în vigoare a obligativității plății CASS, modul de calcul pentru această contribuție.

- Publicitate -

„Începând cu data de 1 august 2025, asupra pensiilor mai mari de 3.000 lei se aplică contribuția de asigurări de sănătate de 10%. Această contribuție se aplică pentru suma care depășește plafonul de 3.000 lei”, a precizat CASS.

Despre categoriile de persoane care vor plăti CASS mai mare nu au existat însă precizări.12