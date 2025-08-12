- Publicitate -

Filtre în Prahova. Un bărbat a evadat de la penitenciarul Mărgineni

Un individ din comuna prahoveană Poiana Vărbilău a evadat de la penitenciarul Mărgineni din județul Dâmbovița. Pentru reperarea bărbatului, la această oră, sunt organizate filtre inclusiv în județul Prahova.

I.M. a evadat de la penitenciarul Mărgineni pe 12 august, în jurul orei 19.00. La momentul evadării, bărbatul era îmbrăcat în tricou gri, pantaloni negri, adidași de culoare neagră și purta o șapcă de culoare neagră.

Pe surse, individul mai are un frate care e închis la rândul lui la penitenciarul Ploiești.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de evadare.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați de către un polițist din cadrul Penitenciarului Mărgineni, cu privire la faptul că un bărbat, de 32 ani, din județul Prahova, în calitate de persoană privată de libertate, ar fi evadat.

La acest moment, polițiștii Inspectorarului de Poliție Dâmbovița, împreună cu polițiștii din cadrul Penitenciarului Mărgineni, dar și cu sprijinul structurilor specializate în astfel de situații desfășoară activități de căutare și depistare a persoanei evadate.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la depistarea bărbatului  sunt rugate să anunțe de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112”, a transmis IPJ Dâmbovița.

