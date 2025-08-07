 

 

Lavinia Vlad și sora ei, Alina Alexandru

Sora ploieștencei infectată la Floreasca: „De ce ne-au mutilat?”

Alina Alexandru, sora ploieștencei Lavinia Vlad, femeia care a suferit arsuri pe 70% din corp încercând să își salveze băiețeii dintr-un incendiu, lansează noi acuzații grave la adresa Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca. „Exista un acord de parteneriat cu o bancă de piele din Italia, iar ei ne-au mutilat pe mine și pe unchiul nostru, care am fost donatori. De ce nu ni s-a comunicat că există alternative?”

Pe 1 iunie, Lavinia Vlad, o ploieșteancă în vârstă de 37 de ani, mamă a doi copii, ajungea, pe 1 iunie 2025, la Spitalul Floreasca din București cu arsuri pe 70% din suprafața corpului. Femeia a intrat în foc la propriu pentru a-și salva băiețeii de 4 și 9 ani, din locuința mistuită de flăcări. Medicii i-au dat 0,01% șanse de supraviețuire.

După chinuri inimaginabile îndurate la spitalul din Capitală, unde a fost tratată într-o rezervă cu gândaci, Lavinia a fost transportată la o clinică din Belgia. Plină de infecții nosocomiale contactate în țară, femeia luptă acum pentru șansa la viață.

Sora Laviniei, face noi mărturisiri șocante despre drama trăită la Spitalul Floreasca

Femeia acuză medicii că, deși  spitalul are încheiat un acord de parteneriat cu banca de piele din Italia Veneto pentru a putea beneficia de alogrefe/substituenți temporari în cazul în care se impune, atât ea, cât și unchiul celor două, au fost nevoiți să doneze piele pentru  a-i da o șansă la viață Laviniei.

Citește și: Carantină la Floreasca, după drama ploieștencei Lavinia Vlad

„Conform declarației scrise de domnul coordonator al Centrului de Arși din Floreasca:

„Am contribuit la întocmirea documentației necesare pentru acreditarea centrului pentru activitatea de transplant tisular (piele)”.

„Am încheiat un acord de parteneriat cu banca de piele din Italia Veneto (2023) pentru a putea beneficia de alogrefe/substituenți temporari în cazul în care se impune, în cel mai scurt timp”.

Având în vedere aceste declarații, dacă exista un astfel de parteneriat și acest centrul de arși are acces să aducă alogrefe din Italia (prin definiție, alogrefele reprezintă grefe de piele prelevată de la un donator uman, obținută de la un donator decedat, adesea de la o bancă de țesuturi), de ce ni s-a spus că este necesar să donam piele pentru a-i da o șansă la viașă Laviniei?

Citește și: Spitalul din Belgia, unde e tratată Lavinia Vlad, riscă să se închidă

„De ce a fost necesar să mai mutilam doi membri ai familiei?”

De ce să trecem prin aceste dureri îngrozitoare dacă se putea rezolva aducând de la această bancă cu care s-a încheiat un parteneriat încă din 2023?

De ce nu ni s-a comunicat că exista alternative? De ce s-a pus această presiune pe familia mea, deja greu încercată de accidentul suferit de Lavinia și de starea ei extrem de gravă? De ce azi suntem nevoiți să cumpărăm creme de sute de lei pe lună, să ne ferim precum vampirii de soare, de ce avem încă dureri și ne uităm cu teamă la cicatrici să nu se deformeze, dacă se puteau evita toate acestea?

De ce a trebuit nu doar să privim cum Lavinia urla de durere, dar a trebuit să simțim pe pielea noastră cum e sa ardă, să simțim durerea aceea îngrozitoare și să ne dărâme și mai tare gândindu-ne la ce poate simți ea având 70% suprafață fără piele?

Acesta este modul în care putem traduce „avem de toate”

Pentru că Facebook nu îmi permite să  postez poze cu impact emoțional, aleg să postez o poză cu o mică parte din cum arată o zonă de unde s-a preluat piele, de pe piciorul meu, după mai bine de 10 zile de la intervenție.

Și s-a luat piele de pe ambele coapse, zona din față si laterale.

Din păcate, nu exista o poză care să arate ce durere a generat acest proces.

Acesta este modul în care putem traduce „avem de toate” și „avem un acord de parteneriat cu o bancă de piele”. Atât s-a putut face pentru Lavinia, un experiment și pe restul membrilor familiei, ca să aflam acum, după mai bine de 2 luni, că exista un acord și că medicii puteau aduce alogrefe. Fără a cunoaște și ce i-a reținut și de ce nu s-a făcut vreun demers în acest sens”.

- Publicitate -

- Publicitate -

- Publicitate -

- Publicitate -

