- Publicitate -
foto caracter ilustrativ

Mașină confiscată de polițiști pe DN1

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Polițiștii prahoveni au confiscat luni pe DN1, în zona Nistorești, un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat din județul Olt.

- Publicitate -

Potrivit IPJ Prahova, șoferul circula cu viteză excesivă, fiind depistat de aparatul radar. După ce l-au tras pe dreapta și au început verificările, oamenii legii și-au dat seama că autoturismul face obiectul unui dosar penal.

„Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control la data de 11 august a.c., un autoturism care a fost înregistrat cu o viteză mai mare decât limita legală de viteză admisă pe Drumul Național 1, în localitatea Nistorești.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 44 de ani din județul Olt, iar din verificările efectuate a reieșit că autoturismul condus este căutat în vederea confiscării, întrucât formează obiectul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere.

Sport

Cât costă biletele la meciul Petrolul – FC Hermannstad

Petrolul Ploiești întâlnește, sâmbătă, 16 august, de la ora 21.30, pe Stadionul Ilie Oană, echipa FC Hermannstad. Biletele sunt disponibile atât on-line, cât și...
- Publicitate -

Polițiștii rutieri au procedat la imobilizarea autoturismului și predarea acestuia organului judiciar competent care a dispus măsura”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Stația de epurarea a Ploieștiului împute două comune din aval

3
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
Exclusiv

A început procesul White Tower. Lista inculpaților

0
La Curtea de Apel Ploiești a început procesul penal...
Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Avarie Termo Ploiești. Lista zonelor fără apă caldă

0
Termo Ploiești anunță că miercuri, 13 august, în intervalul...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

0
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Economic

Cum poți afla câți bani ai la Pilonul II de pensii

0
Pentru a verifica suma acumulată în Pilonul II de...
Național

Ministrul Investiţiilor, reacție la scandalul microbuzelor

0
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat...
Eveniment

Proxeneții fetelor de pe DN1, zona Bănești, reținuți

2
Trei bărbați din Câmpina au fost reținuți de polițiști...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

0
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

35
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Proxeneții fetelor de pe DN1, zona Bănești, reținuți

Ștefan Vlăsceanu -
Trei bărbați din Câmpina au fost reținuți de polițiști...

De azi, pedepse mai aspre pentru comercializarea petardelor

Corina Matei -
Marți, 12 august 2025, intră în vigoare noile reglementări...

Conducerea penitenciarului Târgșor schimbată. Cine e noul director

Ștefan Vlăsceanu -
De la începutul lunii august, Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul...

Afaceri ilegale cu țigări din Bulgaria în Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii au descins în această dimineață la la șapte...
- Publicitate -

Perseidele ating apogeul în această noapte. De unde se pot vedea

Ștefan Vlăsceanu -
Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice, perseidele, atinge...

De la ce vârstă se trec la întreținere copiii?

Marius Nica -
Deși nu există termen precis privind vârsta copiilor mici...

Sesiunea de toamna a BAC-ului la Ploiești: emoții și nemulțumiri

Bianca Ionescu -
Astăzi a început sesiunea de toamnă a examenului de...

100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu. Lista evenimentelor

Ștefan Vlăsceanu -
Pe 21 august 2025, Teatrul „Toma Caragiu” marchează un...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean