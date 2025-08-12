Mașină confiscată de polițiști pe DN1

Polițiștii prahoveni au confiscat luni pe DN1, în zona Nistorești, un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat din județul Olt.

- Publicitate -

Potrivit IPJ Prahova, șoferul circula cu viteză excesivă, fiind depistat de aparatul radar. După ce l-au tras pe dreapta și au început verificările, oamenii legii și-au dat seama că autoturismul face obiectul unui dosar penal.

„Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control la data de 11 august a.c., un autoturism care a fost înregistrat cu o viteză mai mare decât limita legală de viteză admisă pe Drumul Național 1, în localitatea Nistorești.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 44 de ani din județul Olt, iar din verificările efectuate a reieșit că autoturismul condus este căutat în vederea confiscării, întrucât formează obiectul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere.

Sport Cât costă biletele la meciul Petrolul – FC Hermannstad Petrolul Ploiești întâlnește, sâmbătă, 16 august, de la ora 21.30, pe Stadionul Ilie Oană, echipa FC Hermannstad. Biletele sunt disponibile atât on-line, cât și...

- Publicitate -

Polițiștii rutieri au procedat la imobilizarea autoturismului și predarea acestuia organului judiciar competent care a dispus măsura”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova