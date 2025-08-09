- Publicitate -
Agentul de poliție Moise Emanuel și soldat Neagoe Alin, ei sunt cei care au găsit-o pe femeie

Eroi în uniformă. Misiune de salvare contra timp la Breaza

David Mihalache
Autor: David Mihalache

Data:

O femeie de 44 de ani din Breaza, a fost dată dispărută, iar după ample căutări, a fost găsită într-o zonă împădurită, incapabilă să se miște. Primii care au ajuns la femeie au fost un polițist și un pompier aflați în timpul liber.

Ieri dimineață, polițiștii din orașul Breaza au fost alertați de o familie, copleșită de teamă, despre faptul că fiica lor, o femeie de 44 de ani, dispăruse.

Polițiștii au verificat fiecare cameră de supraveghere din oraș, reconstruind pas cu pas drumul femeii. Ultima imagine o arăta intrând într-o zonă împădurită, greu accesibilă. Și atunci, misiunea a devenit o cursă contracronometru.

Pe poteci abrupte, prin desișuri, polițiști din Breaza, Comarnic, Adunați și Sinaia, pompieri, jandarmi montani, salvamontiști și localnici cu ATV-uri au pornit în căutarea ei. Cu toții aveau în minte un singur gând: să o găsească în viață.

Eveniment

Detalii despre spectacolul cu drone din această seară din Ploiești

Cel mai mare spectacol cu drone din România este programat să înceapă în această seară, în jurul orei 23.00, în zona centrală a Ploieștiului. În...
Și au găsit-o. Căzută într-o vâlcea, incapabilă să se miște. Primii care au ajuns la ea au fost un polițist și un pompier aflați în timpul liber. Fără ezitare, au coborât spre ea, i-au vorbit cu blândețe, i-au oferit apă și asigurarea că nu e singură.

Au urmat momente intense: colegii lor au sosit, au scos-o cu grijă din locul periculos, iar paramedicii i-au acordat primul ajutor. Apoi, ambulanța a pornit către spital.

Aceasta nu este doar o intervenție reușită. Este dovada că, atunci când „armele” se unesc, viețile se pot schimba.

Este despre oameni care, chiar și în timpul lor liber, își riscă siguranța pentru a salva.

Și despre faptul că, uneori, eroii nu poartă pelerină, ci chipul prietenului tău, al vecinului sau al colegului care întinde mâna exact când ai nevoie.

Întreaga echipă de salvare merită admirație și felicitări!

Social

Sora ploieștencei infectată la Floreasca: „De ce ne-au mutilat?”

Alina Alexandru, sora ploieștencei Lavinia Vlad, femeia care a suferit arsuri pe 70% din corp încercând să își salveze băiețeii dintr-un incendiu, lansează noi...
În plus, îi aducem în prim plan pe agentul de poliție Moise Emanuel și soldat Neagoe Alin. Unul poartă uniforma de polițist, celălalt pe cea de pompier.

Îi leagă ani de prietenie și aceeași chemare: să fie acolo atunci când cineva are nevoie. Sunt tineri, la început de drum, însă dragostea față de semeni și pentru meseriile pe care și le-au ales, i-a mânat în această misiune, în ciuda faptului că se aflau în timpul liber și aveau posibilitatea să facă orice altceva.

Pentru ei, vocația de salvator nu se oprește odată cu tura de serviciu. E parte din cine sunt.

- Publicitate -

- Publicitate -

- Publicitate -

- Publicitate -

- Publicitate -

