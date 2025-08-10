Spectacol cu 410 de drone la Ploiești, record național VIDEO

Peste 10.000 de ploieșteni au fost prezenți, aseară, la un spectacol cu drone organizat de Primăria Ploiești în cadrul evenimentului Republica de sub castani.

Timp de aproape 10 minute, în centrul Municipiului, 410 de drone au creat pe cer imagini emblematice pentru Ploiești și România.

Cu această ocazie a fost stabilit și un record național: cel mai mare număr de drone acționate simultan în cadrul unui show, în România, de până acum.

Observatorul Prahovean a transmis în direct spectacolul:

Înainte de show-ul cu drone, pe scena ridicată pe bulevardul castanilor au fost concerte susținute de Mandinga, Nicole Cherry și The Motans.

În această seară, pe aceeași scenă ampladsată în zona sediului Conpet, de la ora 19:15, vor concerta Holly Molly, The Urs, Cabron și Andia.