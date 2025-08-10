Cine concertează astăzi la Ploiești

Reamintim că și astăzi puteți beneficia de o promoție la Republik Fest (5-7 septembrie, Parcul Bucov).Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești, organizatorul festivalului care va avea loc la Parcul Bucov, în perioada 5-7 septembrie, vine cu o superofertă! Cine cumpără un abonament de 3 zile va primi unul gratuit la Republik Fest.

Voluntarii vor fi prezenți la Republica de sub Castani pentru a promova această promoție. Oferta este valabilă și online AICI

Social Spectacol cu 410 de drone la Ploiești, record național VIDEO Peste 10.000 de ploieșteni au fost prezenți, aseară, la un spectacol cu drone organizat de Primăria Ploiești în cadrul evenimentului Republica de sub castani. Timp...

- Publicitate -

Cine cântă la Republik Fest 2025

După un debut ce a depășit toate așteptările, Republik Fest revine cu ediția a doua în 2025, între 5 și 7 septembrie, tot în Parcul Memorial “Constantin Stere” din Bucov.

Evenimentul promite același proiect fusion simfonic unic pe piața din România, dar de data aceasta mai mare, mai bun, mai spectaculos și cu o mulțime de surprize!

Numele anunțate până acum promit un line-up eclectic:

- Publicitate -

Hooverphonic, Nneka, Subcarpați Simfonic, Deliric X Silent Strike Simfonic, byron, Grayssoker, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Grimus Simfonic, E-an-na, Toulouse Lautrec, Paul Tihan, Pinholes, Sukar Nation, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut,

Festivalul va debuta cu un proiect grandios, Queen Simfonic!