Festivalul de jazz de la Ploiești se mută pe bulevardul castanilor

Anul acesta, jazzul se mută… sub ramurile pline de povești ale bulevardului Castanilor! Cea de-a VIII-a ediție a unuia dintre cele mai iubite evenimente muzicale din oraș, Jazz on the Rooftop, își schimbă perspectiva: în această vară, festivalul care a adus jazz-ul aproape de cer coboară în mijlocul orașului, sub umbra emblematicilor castani ai Ploieștiului.

Potrivit unui comunicat al Filarmonicii din Ploiești, organzatorul evenimentului, pe 23 și 24 august, inima Ploieștiului va pulsa pe ritmuri de jazz, blues și world music, într-o scenă în aer liber, unde muzica se va împleti cu farmecul serilor de vară și parfumul castanilor.

Păstrăm tradiția – o nouă ediție a expoziției de istorie a jazz-ului

Festivalul își continuă tradiția culturală, oferind publicului nu doar concerte, ci și călătorie în trecutul acestui gen muzical.
În cadrul „Jazz on the Avenue”, participanții vor putea explora istoria jazz-ului printr-o expoziție mai mult decât vizuală – o adevărată călătorie culturală ce dezvăluie secretele și evoluția acestui stil.

Fotografii și povești vor readuce în prim-plan marii artiști ai jazz-ului mondial: de la ritmurile albastre ale blues-ului și improvizația caracteristică, la eleganța lui Benny Goodman, vibrația profundă a lui Coleman Hawkins, melancolia lui Miles Davis, energia triumfală a lui Louis Armstrong și strălucirea lui Dizzy Gillespie.

Un festival cu un nou decor, dar aceeași magie

Această ediție specială, pe care o numim „Jazz on the Avenue” aduce în fața publicului artiști de talie internațională și proiecte locale de suflet, creând o punte între generații, stiluri și culturi muzicale.

Programul festivalului:

Sâmbătă, 23 august

19:00 – Dublu Concert de Jazz
Ploiești Jazz Trio – în formula binecunoscută, cu Sorin Zlat la pian, Răzvan Cojanu la contrabas și Laurențiu Ștefan la tobe
Carmen Sylva Group – tânăra generație de muzicieni jazz pregătită sub îndrumarea lui Răzvan Cojanu (Paula Both, Ariana Mustață, Carina Barbu, Maria Trandafirescu, Daria Stan și Diana Anton – voce; Alin Sima – pian; David Tricu – chitară; Maya-Carter Tătaru – bas; Alexandru Nica – tobe)
21:00 – Joo Kraus Quartet – Jazz & Blues à la carte (Germania)
Joo Kraus – trompetă, Joscha Glass – bass, Jo Ambros – chitară, Torsten Krill – tobe
Artist cu 2 nominalizări la Grammy, 5 premii German Jazz Awards și un Echo Jazz pentru cel mai bun trompetist german.

Duminică, 24 august

19:00 – Djabe (Ungaria) – Cea mai cunoscută trupă de jazz/world fusion din Ungaria, combinând jazzul cu influențe din muzica maghiară, world music și progressive rock.
Tamás Barabás (bass guitar), Attila Égerházi (chitară, percuție), Péter Kaszás (tobe, voce), Áron Koós-Hutás (trompetă, flugelhorn), Zoltán Bubenyák (pian, clape), Zoltán Zana (saxofon, EWI).
21:00 – Beata Przybytek Quintet (Polonia) – voce inconfundabilă, pian, chitară și ritmuri care combină rafinamentul jazzului cu emoția pură. Una dintre cele mai interesante voci ale jazz-ului polonez acompaniată de Kosma Tomasz Machański (tobe), Paweł Gwóźdź (pian), Daniel Popiałkiewicz (chitară).
O ediție cu rădăcini noi, dar aceeași esență

Schimbarea locului nu schimbă spiritul festivalului – ba dimpotrivă, îl deschide către și mai mulți iubitori de muzică bună.

„Jazz on the Avenue” păstrează spiritul și calitatea muzicală care au consacrat festivalul, dar adaugă un plus de prospețime, aducând jazzul mai aproape de oameni, în mijlocul orașului. Scena va fi înconjurată de lumini calde, oameni zâmbitori și un bulevard unde se închid străzile pentru mașini și se deschid pentru oameni, povești și experiențe.

Intrarea este liberă, iar aplauzele sunt obligatorii!

23-24 august, două seri, patru concerte, artiști consacrați și tineri talentați, un bulevard închis traficului și deschis emoțiilor, două seri în care jazzul devine limbaj comun, iar orașul respiră pe ritmuri de libertate și improvizație – acesta este „Jazz on the Avenue”.

Prezentarea celor două seri va fi asigurată de către cunoscutul iubitor de jazz Lucian Sabados

