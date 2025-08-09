Sprijin pentru ploieșteanca arsă în incediu, infectată la Floreasca

Lavinia Vlad, ploieșteancă în vârstă de 37 de ani, care a suferit arsuri pe 70% din corp și a contactat numeroase infecții nosocomiale la Spitalul Floreasca, se simte mai bine. Sora acesteia, Alina Alexandru, cea care i-a fost și donator de piele, face în continuare apel la oamenii cu suflet mare, dispuși să o ajute pe Lavinia să continue tratamentul în Belgia, unde a fost transportată după 57 de chin petrecute la centrul de arși de la spitalul din București.

Mamă a doi copii, Lavinia Vlad ajunge ape 1 iunie la Spitalul Floreasca din București cu arsuri pe 70% din suprafața corpului. Femeia a intrat în foc la propriu pentru a-și salva băiețeii de 4 și 9 ani, din locuința mistuită de flăcări. Medicii i-au dat 0,01% șanse de supraviețuire.

După chinuri inimaginabile îndurate la spitalul din Capitală, unde a fost tratată într-o rezervă cu gândaci, Lavinia a fost transportată la o clinică din Belgia. Plină de infecții nosocomiale contactate în țară, femeia luptă acum pentru șansa la viață. O șansă care costă mult pentru puterile ei financiare.

„O voi aduce acasă, diferită, dar în viață”

Alina Alexandru spune că sora ei se simte mai bine, dar e nevoie de un tratament de lungă durată, extrem de costisitor pentru posibilitățile lor financiare. „Într-o zi o voi aduce acasă, diferită, dar în viață”, este, azi, mesajul optimist al Alinei.

„Vești despre Lavinia, de la Alina. Vă rog din suflet, dacă aveți cum, continuați să donați pentru această mămica eroină. Statul român încă nu și-a asumat niciun cost, în ciuda vociferărilor și prezenței în presă a reprezentanților săi. Ca de obicei, se fac declarații care ne iau ochii, dar nu se acționează concret.

Floreasca a rămas centru de arși în acte. Medicii care s-au ocupat defectuos de Lavinia (și probabil și de ceilalți arși de acolo) se luptă pe internet și prin avocați cu managerii și cu opinia publică în loc să-și asume, cu toții, lipsurile. În spitalele nevindecării se moare în continuare. Să nu ne lăsam amăgiți. Disfuncționalitatea persistă. Lavinia are nevoie de sprijin mai mult ca niciodată.

„Constat o mare îmbunătațire a stării ei neurologice”

În afara perioadelor in care este intubată pentru a avea loc tratamente de curățare sau intervenții de grefare, ea este trează, constat o mare îmbunătațire a stării ei neurologice. În primul rând nu s-a confruntat niciodată cu stări de delir, nu este slăbită, este hrănită atât normal, cât si prin intermediul sondei nazale, un nutriționist asigurându-se că primește zilnic un aport conform nevoilor ei, prin cele 2 metode de hrănire.

Încă din primele zile aici, fiind în permananență monitorizată durerea și fiind adaptat tratamentul contra durerilor, dar și pentru că aici NU ESTE INTERZIS Să VORBEASCĂ CU FAMILIA, oricând dorește și poate, SAU SĂ POATĂ AVEA APELURI VIDEO, ea a reușit să vorbească cu copiii și să petreaca timp cu întreaga familie la telefon, prin apeluri video.

Așa cum am mai spus, la spitalul din România unde a fost internată anterior, este total interzis ca pacientul să aibă acces la o un telefon cu cameră. În acest context și având în vedere starea ei continuuă de suferință, de prezența durerilor și de faptul că NU era bandajată, Lavinia nu a putut lua legatura cu copiii, nu i-a vazut și nu le-a putut transmite nimic care să îi ajute să înțeleagă ce se întâmplă.

„Și-a văzut copiii prin apeluri video”

Oricât încercăm noi să explicăm, timp de 53 zile ei au avut doar imaginea ei preluată de salvare și cuvintele noastre de încurajare.

Acum, când durerea este gestionată corespunzător, când accesul la un telefon cu camera nu este considerat un pericol pentru actul medical, când poate discuta cu un psiholog, a reușit să discute cu ei și să petreacă timp zilnic (când nu era intubată) cu ei prin apeluri video.

O alta mare diferență, care ajuta enorm la menținerea unei stari neurologice favorabile, este faptul că aici aparținătorii sunt încurajați să petreacă timp cu pacienții. Chiar și după ce a fost depistată cu Candida auris în plagi, măsurile au fost de asigurare a respectării a noi masuri de prevenire, dar nu mi-a fost restricționat accesul la ea. Doar m-am „echipat” altfel înainte de a intra la ea.

Astfel că, atunci când e trează, nu mai sta singură, privind într-un punct fix pe perete, fiind în imposibilitate de a se mișca, ore în șir, zile la rând. Eu petrec cu ea mai multe ore pe zi, poate viziona filme, poate avea apeluri video cu membrii familiei, etc.

Raportat la cele 6 zile în care, în Romania, a stat pe burtă, fiind imposibil să se miște, imposibil să se hrănească corespunzator, fără o sondă nazală care să ajute în acest sens, fără posibilitatea de a vorbi cu cineva mai mult de câteva minute pe zi, având dureri mari… contextul de acum îi permite să lupte altfel pentru vindecare.

Drumul nu e nici la jumatate, dar privim cu încredere și speranța către viitor

Așa cum i-am spus și ei și am tot scris și în mesajele anterioare, într-o zi o voi aduce acasă, diferită, dar în viață.

În ceea ce privește costurile aferente tratării ei aici, încă nu existaăniciun demers care să ne fi fost adus la cunoștință. Înca mai sper ca domnul Ministru să ne comunice cum vom proceda mai departe. Sumele stranse din donațiile făcute, la acest moment, nu pot acoperi noile estimari și nevoile ei, rapoartate la starea sa reală.”