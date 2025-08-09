Promoție la Republik Fest: 1 + 1 Gratuit!

Ploieștenii prezenți astăzi și mâine la concertele de pe bulevardul castanilor vor putea beneficia de o promoție la abonamentele Republik Fest.

- Publicitate -

Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești, organizatorul festivalului care va avea loc la Parcul Bucov, în perioada 5-7 septembrie, vine cu o superofertă!

Cine cumpără un abonament de 3 zile va primi unul gratuit la Republik Fest!

Voluntarii vor fi prezenți la Republica de sub Castani pentru a promova această promoție. Oferta este valabilă și online AICI

IT&C Reclamă falsă McDonald’s pe Facebook și Instagram Specialiștii companiei Bitdefender atrag atenția asupra unei noi fraude care se derulează pe Facebook și Instagram în această perioadă prin utilizarea ilegală a identității...

- Publicitate -

Cine cântă la Republik Fest 2025

După un debut ce a depășit toate așteptările, Republik Fest revine cu ediția a doua în 2025, între 5 și 7 septembrie, tot în Parcul Memorial “Constantin Stere” din Bucov.

Evenimentul promite același proiect fusion simfonic unic pe piața din România, dar de data aceasta mai mare, mai bun, mai spectaculos și cu o mulțime de surprize!

Numele anunțate până acum promit un line-up eclectic:

- Publicitate -

Hooverphonic, Nneka, Subcarpați Simfonic, Deliric X Silent Strike Simfonic, byron, Grayssoker, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Grimus Simfonic, E-an-na, Toulouse Lautrec, Paul Tihan, Pinholes, Sukar Nation, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut,

Festivalul va debuta cu un proiect grandios, Queen Simfonic!