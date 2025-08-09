- Publicitate -

Promoție la Republik Fest: 1 + 1 Gratuit!

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Ploieștenii prezenți astăzi și mâine la concertele de pe bulevardul castanilor vor putea beneficia de o promoție la abonamentele Republik Fest.

- Publicitate -

Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești, organizatorul festivalului care va avea loc la Parcul Bucov, în perioada 5-7 septembrie, vine cu o superofertă!

Cine cumpără un abonament de 3 zile va primi unul gratuit la Republik Fest!

Voluntarii vor fi prezenți la Republica de sub Castani pentru a promova această promoție. Oferta este valabilă și online AICI

IT&C

Reclamă falsă McDonald’s pe Facebook și Instagram

Specialiștii companiei Bitdefender atrag atenția asupra unei noi fraude care se derulează pe Facebook și Instagram în această perioadă prin utilizarea ilegală a identității...
- Publicitate -

Cine cântă la Republik Fest 2025

După un debut ce a depășit toate așteptările, Republik Fest revine cu ediția a doua în 2025, între 5 și 7 septembrie, tot în Parcul Memorial “Constantin Stere” din Bucov.

Evenimentul promite același proiect fusion simfonic unic pe piața din România, dar de data aceasta mai mare, mai bun, mai spectaculos și cu o mulțime de surprize!

Numele anunțate până acum promit un line-up eclectic:

- Publicitate -

Hooverphonic, Nneka, Subcarpați Simfonic, Deliric X Silent Strike Simfonic, byron, Grayssoker, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Grimus Simfonic, E-an-na, Toulouse Lautrec, Paul Tihan, Pinholes, Sukar Nation, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut,

Festivalul va debuta cu un proiect grandios, Queen Simfonic! 

afis republik fest 2025

 

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

3
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Un city break la Chișinău, accesibil, frumos, curat, dar…

0
Un city break la Chișinău, capitala Moldovei, este o...
IT&C

Cum și cât este de periculos ChatGPT

0
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...
Educație

Valoarea burselor școlare rămâne neschimbată

0
Cuantumurile burselor pentru elevi în anul școlar următor rămân...
Sănătate

Acces extins la vaccinarea gratuită anti-HPV

0
Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru fete și...
IT&C

Reclamă falsă McDonald’s pe Facebook și Instagram

0
Specialiștii companiei Bitdefender atrag atenția asupra unei noi fraude...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

2
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

9
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Sprijin pentru ploieșteanca arsă în incendiu, infectată la Floreasca

Luiza Toboc -
Lavinia Vlad,  ploieșteancă în vârstă de 37 de ani,...

Eroi în uniformă. Misiune de salvare contra timp la Breaza

David Mihalache -
O femeie de 44 de ani din Breaza, a...

Sora ploieștencei infectată la Floreasca: „De ce ne-au mutilat?”

Luiza Toboc -
Alina Alexandru, sora ploieștencei Lavinia Vlad, femeia care a...

O nouă atenționare Ro-Alert de ploi torențiale în Prahova

Roxana Tănase -
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a emis,...
- Publicitate -

Programul concertelor din weekend la Ploiești. Cine vine la „Republica de sub Castani”

Ciprian Pap -
Ploieștenii vor avea parte, weekend-ul acesta, de o serie...

Spitalul din Belgia, unde e tratată Lavinia Vlad, riscă să se închidă

Luiza Toboc -
Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 de ani,...

Locul secret unde ajung femeile abuzate. Căsnicia de coșmar a Alinei

Luiza Toboc -
Multe femei, victime ale violenței domestice, preferă să sufere...

Floricon, program special de colectare a deșeurilor de Sfânta Maria

Elena Moisescu -
Operatorul de salubritate Floricon Salub va avea un program...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean