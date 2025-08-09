Cine va concerta astăzi la Republica de sub Castani

Seria activităților de weekend desfășurate pe Bulevardul Castanilor continuă, iar astăzi, ploieștenii se pot bucura de o serie de concerte, dar și de cel mai mare spectacol cu drone din România.

„Cel mai mare concert de până acum la Republica de sub Castani este organizat în acest weekend, special pentru ploieșteni, o experiență unică pe care cei prezenți nu o vor uita prea curând.

Weekendul #14 – Zilele Republicii aduce, astfel, un amestec exploziv de muzică live, atmosferă electrizantă și cel mai mare show de drone din România, care va lumina cerul Ploieștiului.

Participanții sunt așteptați să se bucure de concerte live în aer liber, susținute pe scena din Republică, într-un cadru vibrant și plin de energie.”, se arată în comunicatul primăriei.

Cine concertează astăzi pe Bulevardul Castanilor

Mandinga – între orele: 19.45 – 20.30;

Nicole Cherry – între orele: 20.45 – 21.30;

The Motans – între orele: 21.45- 22.30.

După concerte, urmează spectacolul cu drone

În cadrul evenimentului vor fi folosite 410 drone care vor fi sincronizate și vor spune o poveste spectaculoasă ce va traversa istoria orașului, spiritul comunității și atmosfera de sărbătoare, marcând un moment de referință în divertismentul românesc, promit organizatorii.

410 drone se vor ridica spre cer, în zona Palatului Culturii și vor realiza un show aerian sincronizat, chiar deasupra Palatului Culturii din Centrul Civic al orașului.

Deplasarea publicului către memorabilul și dinamicul show multimedia se va face din Republică spre Palatul Culturii, într-un gest simbolic de sărbătoare a ploieștenilor.

Intrarea la evenimente este liberă.