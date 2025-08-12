În Bariera București, poarta de intrare în Ploiești, pute

În Bariera București, una din porțile de intrare în Ploiești, gunoiul este „semnătură” și marchează faptul că ai intrat în Ploiești. Nu doar mirosul rafinăriilor a ajuns definitoriu pentru oraș, ci și gunoiul este, în ultima vreme, un „brand” al Ploieștiului. Și cu el ai de a face încă de la intrarea în oraș

„Bariera București la intersecția străzilor Industriei cu Bdul Petrolului. Dacă pe bulevardul Castanilor se încearcă cosmetizarea traiului ploieștenilor, la poarta de intrare în oraș se arată semnele unei civilizații antice în curs de extindere. Mirosul greu de suportat vrea să intre la concurență cu cel de la stația de epurare.

Cine-i de vină? Educația precară, dezinteresul autorităților responsabile de domeniu, absența măsurilor coercitive și multe altele. Unii indivizi au ajuns să arunce resturi de la animale care, la temperaturile de azi, intră în putrefacție și se transformă într-un focar de infecție”, ne-a scris un cititor la redacție.

Peste tot în oraș, poate mai mult ca în alți ani, oamenii se plâng de mizeria din Ploiești. Fie că e vorba de gunoaie depozitate ilegal la colț de stradă, de spartul semințelor și aruncarea cojilor în parcuri și pe bulevard, orașul se transformă într-o cocină pe zi ce trece.

Nesimțirea cetățenilor este motivul principal, la care se adaugă dezinteresul autorităților locale. Degeaba strâng ele gunoiul atunci când sunt sesizate, dacă nu au reglementări clare, care să fie și aplicate, în ceea ce privește instituirea de amenzi pentru ceea ce se întâmplă la Ploiești.

Modelul orașelor curate ar trebui să fie urmat. Camere de supraveghere și amenzi! Este singura soluție. Degeaba patrulează polițiștii locali care, atunci când văd un grup care scuipă semințe pe stradă, privesc în altă parte. Degeaba sunt controale în miezul zilei când noaptea se produc cele mai multe ilegalități. Sistemul este, clar, defect, așa că el trebuie regândit.

Este frumos în weekend pe bulevard, dar Ploieștiul are nevoie și de altceva! Are nevoie și de disciplină, nu numai de distracție, are nevoie și de amenzi, nu numai de concerte. Și, atunci, poate va fi bine și la noi.

