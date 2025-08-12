Ploieșteanca ce a suferit arsuri, infectată la Floreasca, luptă să trăiască

Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 de ani, mamă a doi copii, care a ajuns la Spitalul Floreasca din București cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, dă semne de recuperare. Nu la spitalul din România, unde a contactat mai multe infecții nosocomiale, ci într-o unitate spitalicească din Belgia. Sora acesteia, Alina Alexandru, cea care i-a fost donatoare de piele, are, în continuare, numeroase întrebări fără răspuns.

Ploieșteanca Lavinia Vlad intra în foc la propriu, pe 1 iunie 2025, pentru a-și salva băiețeii de 4 și 9 ani, din locuința mistuită de flăcări. Medicii i-au dat 0,01% șanse de supraviețuire. După chinuri inimaginabile îndurate la spitalul din Capitală, unde a fost tratată într-o rezervă cu gândaci, Lavinia a fost transportată la o clinică din Belgia. Plină de infecții nosocomiale contactate în țară, femeia luptă acum pentru șansa la viață.

Mesajul Alinei Alexandru, sora Laviniei, în ziua 71 de la momentul tragicului eveniment:

„Mesajul medicilor de acum câteva zile: Sora ta a ajuns aici foarte bolnavă și slăbită. Este uimitor cu câtă înverșunare a luptat organismul ei.

Mesajul medicilor azi: Rezultatele analizelor de sânge se îmbunătățesc ușor, iar parametrii clinici sunt în regulă.

Lavinia este incă intubată, decizie luată de medici pentru a-i asigura o vindecare rapidă și lipsită de durere. Încă face febră, dar încep să se vadă progrese în recuperarea ei. Vineri s-a reușit grefarea pentru cel de-al doilea picior.

Medicii de aici NU consideră a fi secret de stat starea ei, astfel că la fiecare schimbare de pansamente și după fiecare vizită a medicilor la ea, nu primesc doar informații cu referire la parametrii clinici, dar primesc și poze cu rănile provocate de incendiu, mi se explica evoluția, mi se arată progresul facut.

Nu, nu sunt medic și nu aș putea înțelege pozele, dar tocmai de aceea ei își alocă timp și îmi povestesc ce au făcut, îmi arată înainte și după pentru fiecare curățare și/sau intervenție, mă ajuta să înțeleg astfel încât eu să o pot ajuta pe ea să înțeleagă procesul, să o pregătesc pentru când se va revedea fără bandaje, să îi pot explica că da, va fi diferită, dar că e frumoasă, că unele urme vor putea fi corectate ulterior, prin alte operații, că unele vor rămâne și trebuie a fi purtate cu mândrie pentru ca ele reprezintă dovada a cât de puternică este.

„Plătim taxe în țara care nu a avut resurse pentru a o salva”

Întotdeauna exista un plan A și un plan B de rezervă. Când planul A nu a avut rezultate excelente, s-a trecut la planul B și nu mi-au ascuns asta. Mi s-a explicat că s-a încercat, dar ca în cazul ei nu pare sa fie cea mai buna soluție, astfel că trecem la planul B.

Lavinia încă este izolată. În camera în care “se odihnește” se fac și intervențiile. Nu va fi scoasă din această cameră până nu este 100% stabilă, în afara oricarui pericol, dar mai ales până nu va mai reprezenta un pericol nici pentru ceilalți pacienți. În această cameră se aduc toate aparatele/ustensilele necesare intervențiilor și aici au loc atât curățările, cât și operațiile de grefare.

Între timp, așteptăm vești de la domnul ministru Alexandru Rogobete. Încă nu am primit nicio veste despre posibilitatea decontarii tratamentului ei aici.

Privim cu speranță către viitor, știm că Lavinia va lupta oricât pentru a se pune pe picioare, știm că medicii o vor ajuta să revină acasă.

Tot către viitor privim cu teamă deoarece zilele trec, costurile se adună. Toți (Lavinia și familia ei) muncim și plătim taxe în România, în țara noastră, una care, în cazul Laviniei, nu a avut resursele necesare pentru a o salva, de a o îngriji dupa un astfel de accident. Astfel că, azi ea este tratată și salvată de o altă țară europeană unde “avem de toate”, fiind un centru dotat la cele mai înalte standarde” nu reprezintă doar sloganuri, strategii de imagine, ci reprezintă un adevăr.

Cu toate acestea, România, prin reprezentanții săi, NU a luat înca o decizie: merită sau nu merită Lavinia această șansă la viață și la un tratament adecvat!

Merită sau nu merită Lavinia, un pacient cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, care după 53 zile de tratament în România era încă fără piele, cu zone neoperate vreodată, cu plăgi pline de mizerii, cu grefe puse peste bacterii și ciuperci, infectată cu o bacterie multirezistentă cu care a luptat 46 zile fără rezultat, dar și infectată cu o ciupercă “ucigașă” pentru care nici macar nu s-a făcut vreodată o testare a plăgilor, deși analizele de urină aratau prezența ei.

„Drumul spre vindecare nu trebuie să fie un coșmar al durerii”

Dupa 53 zile tratată într-un spital care, așa cum reiese în urma controalelor efectuate ulterior transferării ei, au arătat că mai multe dintre condițiile obligatorii funcționării unui centru de mari arși erau INEXISTENTE sau ÎNCĂLCATE.

Pentru că, până vor decide reprezentanții sistemului sanitar dacă Lavinia merită sau nu merită o șansă la viață, VOI TOȚI ați decis deja că EA MERITĂ să se întoarcă la familia ei în viață și mi-ați fost alături în această perioadă.

Lavinia zâmbește cu toata speranța pe care o are că va fi bine, cu toată încrederea pe care o are în medicii de aici, care i-au arătat că drumul spre vindecare NU trebuie să fie un cosmar al durerii și al singurătății, cu toata iubirea pentru cei ce o așteaptă acasă și pentru care ea luptă să reziste, cu toată recunoștința pentru voi toți care ați ajutat ca acest zâmbet să existe pe chipul și în sufletul ei după coșmarul prin care a trecut.

Este modul în care azi, vă mai mulțumim o dată!

Este modul în care vreau ca dl Rogobete să o vadă, să privească această imagine a unei SUPRAVIEȚUITOARE a sistemului pe care îl conduce și să ne spună dacă LAVINIA merită sau nu merita un tratament corect”.

Sper sa priveasca si cei care au ranit-o cu buna stiinta, care au acoperit zi de zi acesta speranta cu durere, care au sters orice zambet de pe chipul ei si i l-au inundat cu lacrimi si grimase de durere si neputința, cei care i-au provocat noi coșmaruri si care si-au permis sa decida ca ea nu MERITA, cei care au decis ca EA NU MAI ARE RESURSE.

Lavinia își găsește resursele în dorința de a se întoarce la copiii ei

Lavinia găsește resurse în dorința de a ne întoarce amîndouă, de mână, acasă. În dorința ei nemarginită de a arăta că, atunci când DUMNEZEU decide că încă mai ai de facut multe pe pamant, esti dator sa lupti si sa rezisti, esti dator sa fii recunoscator pentru fiecare zi in care ti s-a permis sa te bucuri de viata si sa iti vezi copiii, chiar si numai printrun apel video momentan.