Cum să te ferești de fraudele prin telefon. Avertismentul DNSC

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulțirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing). DNSC a lansat și câteva recomandări pentru a nu deveni victima infractorilor cibernetici.

„Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliție sau că sună din partea altor instituții sau autorități, pentru a-ți câștiga încrederea.

Scopul lor este să te manipuleze prin activarea unui sentiment de urgență și frică, pentru a te convinge să le oferi date sensibile sau să transferi bani în conturi controlate de ei”, a anunțat DNSC.

 Cum te protejezi? Când ceva nu se leagă, ia atitudine!

  • NU oferi niciodată date confidențiale prin telefon. Nicio instituție legitimă nu îți va solicita date de autentificare sau coduri de securitate cum ar fi codul CVV de pe card.
  • NU transfera bani la cererea urgentă a unei persoane necunoscute, indiferent cât de oficială pare. Băncile nu îți vor cere niciodată să muți banii într-un „cont securizat”.
  • Dacă ai suspiciuni, închide apelul imediat și contactează banca sau instituția în numele căruia s-a apelat, folosind un număr de telefon oficial, de pe site-ul lor.

 Ce poți face dacă întâmpini o astfel de tentativă de fraudă?

    • Dacă ai suspiciuni cu privire la un apel, contactează-ne la 1911
    • Pentru mai multe informații, accesează: https://dnsc.ro
    • Raportează o tentativă de fraudă: https://pnrisc.dnsc.ro

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
