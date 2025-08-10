- Publicitate -

Amenzi de peste 620.000 de lei date de ANPC pe litoral

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat în săptămâna trecută amenzi de peste 620.000 de lei în urma controalelor efectuate în cadrul Comandamentului Litoral.

Printre neregulile constatate se numără întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement şi a piscinelor, comercializarea produselor potenţial periculoase, precum şi probleme de igienă în camerele destinate turiştilor.

Controalele au fost efectuate de către ANPC în perioada 4-8 august de către comisarii care activează în cadrul Comandamentului Litoral 2025.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 103 amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 620.000 de lei, şi 38 de avertismente.

În plus, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 68.000 de lei și au fost retrase temporar de la comercializare produse în valoare de peste 14.000 de lei.

De asemenea, au fost pentru 21 de operatori s-a dispus oprirea prestării serviciilor, până la remedierea deficienţelor.

Ce abateri au fost constatate

-întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absenţa documentelor aferente echipamentelor utilizate, lipsa panourilor de informare, lipsa truselor de prim ajutor, echipamente de agrement cu elemente de siguranţă insuficiente, absenţa evidenţelor de igienizare);

-întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor (absenţa informaţiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea; zone şi şezlonguri neigienizate; grupuri sanitare aferente piscinelor cu depuneri de rugină);

-prestarea serviciilor în spaţii neautorizate;

-comercializarea produselor potenţial periculoase, notificate prin sistemul de alertă rapidă Safety Gate;

-lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate;

-condiţii necorespunzătoare de confort şi siguranţă în camerele destinate turiştilor (huse de protecţie, lenjerii sau saltele neigienizate);

-lipsa informării corecte, complete şi precise a consumatorilor cu privire la serviciile de cazare şi facilităţile oferite;

comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depăşit;

-condiţii necorespunzătoare de depozitare şi păstrare a materiilor prime (produse fără elemente de identificare şi caracterizare, cu starea termică modificată, utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheaţă);

-absenţa graficelor de monitorizare a uleiului;

-comercializarea unor suveniruri fără date de identificare şi caracterizare;

-deficienţe de informare privind produsele textile şi încălţămintea.

