- Publicitate -
Foto sursă: DNSC

Șantajul cibernetic. Cum să nu cazi pradă amenințărilor online

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat noi recomandări pentru ca populația să evite șantajul cibernetic. Acesta implică nu doar amenințări sau presiuni pentru a obține bani sau date sensibile.

- Publicitate -

Șantajul cibernetic implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani sau date sensibile, adesea prin mesaje alarmante sau manipulatoare, a explicat DNSC.

„Fie că vorbim de ransomware sau amenințări false, obiectivul atacatorilor este să te sperie și să te facă să reacționezi impulsiv”, susține DNSC.

Cum te protejezi?

  • Nu răspunde mesajelor suspecte și nu ceda presiunilor
  • Nu plăti răscumpărări – plata nu garantează rezolvarea problemei
  • Asigură-te că ai backup pentru datele importante și soluții de securitate actualizate
  • Raportează incidentele de securitate cibernetică la numărul 1911 sau la pnrisc.dnsc.ro.

DNSC a publicat un ghid complet pentru siguranța online. „În fața șantajului cibernetic, informarea și acțiunea responsabilă fac diferența”, a precizat DNSC.

Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate unități medicale din Ploiești, oferă pacienților o experiență care nu are nimic în comun cu...
- Publicitate -

„Unii infractori cibernetici tradiționali au schimbat strategia de la furtul de carduri și de date personale, pentru o metodă mai simplă – șantajul cibernetic – în care folosesc amenințări pentru a cere banii victimelor, mai degrabă decât să le fure.

Autorii acestui tip de fraudă prosperă pe baza informațiilor de care dispun. Te amenință cu divulgarea de informații și există șanse mari să nu dorești ca aceste informații să fie expuse, profitând astfel de frica ta”, se precizează în ghidul pentru siguranța online.

(Detalii privind ghidul pentru siguranța online: AICI)

- Publicitate -

Șantaj cibernetic

  • Ransomware – Ransomware este un tip de malware folosit de atacatori pentru a îți infecta rețeaua, a-ți cripta fișierele și a-ți bloca accesul la date. Atacatorii pun stăpânire pe sistemul tău, șantajându-te pentru a-ți reda controlul. Ascuns în atașamente de e-mail, reclame și linkuri de descărcare, calculatorul tău se infectează după ce accesezi fișierul sau linkul.
  • DdoS – Un atac DDoS reprezintă utilizarea de rețele bot pentru a inunda un site web cu trafic până la un punct în care serverul este copleșit și se oprește. Dacă site-ul dvs. web face parte integrantă din afacerea dvs. și atacatorul reușește să îl blocheze, este posibil să doriți să acceptați cerințele lor.
  • Răscumpărarea bazei de date – Răscumpărarea bazei de date este un tip de extorcare cibernetică în care atacatorii compromit sau fură date din bazele de date și solicită o răscumpărare înainte de a returna datele. Artizanii răscumpărării bazelor de date vizează în principal organizațiile și persoanele cu rețele slabe.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

0
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
Exclusiv

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

2
HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de...
Exclusiv

Impactul noilor măsuri fiscale asupra micilor antreprenori

0
Noile măsuri fiscale instituite de Guvernul Bolojan de la...
Exclusiv

Comuna în care toți copiii înscriși la școală încap într-o clasă

0
La doar o oră distanță de agitația capitalei, în...
Exclusiv

Primăria Lipănești: Familia ta are datorii? Nu îți poți vinde mașina!

4
Conducerea Primăriei Lipănești a adoptat o măsură drastică pentru...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Urs filmat azi noapte în Vălenii de Munte

0
Problema urșilor care își fac apariția în zonele locuite...
Sport

Fotbalistă legitimată la Petrolul, debut la naționala U 17

0
Simona Țimiraș, legitimată la Petrolul Ploiești, a fost convocată...
Administrație

Cât ar putea ajunge impozitul pentru un apartament în 2026

0
Impozitele și taxele locale ar putea exploda de anul...
Administrație

Cât te costă să recuperezi mașina ridicată la Ploiești

1
La Ploiești s-au intensificat acțiunile de sancționare a conducătorilor...
Administrație

De ce nu se taie copacii înalți din Ploiești. Explicația SGU

1
În contextul intensificărilor episoadelor de vreme severă, tot mai...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Șofer inconștient la Ploiești. Cum a ”tăiat” trecerea de pietoni

3
Un șofer ”grăbit” a efectuat o manevră periculoasă pe...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

4
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

5
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Zi de doliu național în memoria lui Ion Iliescu

Marius Nica -
Este zi de doliu național, în România. Ion Iliescu,...

ANCOM. Cum poți anula portarea unui număr de telefon

Roxana Tănase -
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)...

Restricții pe DN1 Ploiești – București, la intrare în Capitală

Roxana Tănase -
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță...

Zi de doliu național după moartea lui Ion Iliescu

Luiza Toboc -
Ziua de doliu național după moartea lui Ion Iliescu...
- Publicitate -

Comunicatul Spitalului SRI după moartea lui Ion Iliescu

Ciprian Pap -
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit, astăzi,...

A murit fostul președinte al României, Ion Iliescu

Marius Nica -
Ion Iliescu, fostul președinte al României, a murit la...

Dublă crimă în Teleorman. O altă victimă în stare critică

Ștefan Vlăsceanu -
O dublă crimă a avut loc marți dimineață în...

Câți bani a încasat David Popovici la mondialul din Singapore

David Mihalache -
David Popovici a obținut două medalii de aur la...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean