Șantajul cibernetic. Cum să nu cazi pradă amenințărilor online

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat noi recomandări pentru ca populația să evite șantajul cibernetic. Acesta implică nu doar amenințări sau presiuni pentru a obține bani sau date sensibile.

Șantajul cibernetic implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani sau date sensibile, adesea prin mesaje alarmante sau manipulatoare, a explicat DNSC.

„Fie că vorbim de ransomware sau amenințări false, obiectivul atacatorilor este să te sperie și să te facă să reacționezi impulsiv”, susține DNSC.

Cum te protejezi?

Nu răspunde mesajelor suspecte și nu ceda presiunilor

Nu plăti răscumpărări – plata nu garantează rezolvarea problemei

Asigură-te că ai backup pentru datele importante și soluții de securitate actualizate

Raportează incidentele de securitate cibernetică la numărul 1911 sau la pnrisc.dnsc.ro.

DNSC a publicat un ghid complet pentru siguranța online. „În fața șantajului cibernetic, informarea și acțiunea responsabilă fac diferența”, a precizat DNSC.

„Unii infractori cibernetici tradiționali au schimbat strategia de la furtul de carduri și de date personale, pentru o metodă mai simplă – șantajul cibernetic – în care folosesc amenințări pentru a cere banii victimelor, mai degrabă decât să le fure.

Autorii acestui tip de fraudă prosperă pe baza informațiilor de care dispun. Te amenință cu divulgarea de informații și există șanse mari să nu dorești ca aceste informații să fie expuse, profitând astfel de frica ta”, se precizează în ghidul pentru siguranța online.

(Detalii privind ghidul pentru siguranța online: AICI)

Șantaj cibernetic

Ransomware – Ransomware este un tip de malware folosit de atacatori pentru a îți infecta rețeaua, a-ți cripta fișierele și a-ți bloca accesul la date. Atacatorii pun stăpânire pe sistemul tău, șantajându-te pentru a-ți reda controlul. Ascuns în atașamente de e-mail, reclame și linkuri de descărcare, calculatorul tău se infectează după ce accesezi fișierul sau linkul.