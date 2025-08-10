Perseide 2025. Când poate fi observată „ploaia de stele”

Fenomenul denumit „Perseide” are loc în fiecare an și, cu această ocazie, pasionații de astronomie caută locuri cât mai bune pentru a observa spectaculosul fenomen. Anul acesta, punctul maxim al Perseidelor va putea fi observat în nopțile de 11-12 august și 12-13 august. Atunci „ploaia de stele” va putea atinge și un curent de 100 de meteori pe oră.

În general, cu ochiul liber pot fi observate 50-80 de stele căzătoare pe oră ceea ce este parte a unui fenomen astronomic de excepție.

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” informează că, în 2025, „în luna august, în 11, 12 sau 13 se produce maximul curentului Perseide. Este cel mai celebru curent de meteori, pentru că în acea perioadă mulți pământeni sunt în concediu şi pot sta până mai târziu în noapte. Acest curent produce între 50 şi 80 de meteori pe oră, existând şi ani când activitatea este mai numeroasă”.

Unde se pot observa cel mai bine Perseidele

Perseidele se observă cel mai bine în emisfera nordică, departe de luminile orașului. Locațiile ideale sunt la munte, în câmpuri deschise sau în zone de coastă, departe de lumina artificială care se regăsește în zonele populate.

Fenomenul se observă cel mai bine după miezul nopții și depinde de un cer senin pentru o vizibilitate cât mai bună. De asemenea, Luna poate juca un rol important, lumina reflectată de aceasta putând afecta negativ vizibilitatea fenomenului astronomic.

În 2025, luna va fi prezentă pe cer toată noaptea, așa că ar putea afecta observarea Perseidelor.

Fenomenul astronomic atrage turiștii ca un magnet și datorită faptului că este observabil cu ochiul liber, nefiind nevoie de niciun instrument special sau telescop.

Ce sunt Perseidele

Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an, informează astro-urseanu.ro, citat de Agerpres.

„Fenomenul de stea căzătoare este arhicunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 mm diametru care aprinde aerul, când intră în atmosfera Pământului. Pentru o fracţiune de secundă, vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor.

Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numeşte meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numeşte meteorit. Toate aceste particule de praf vin de la cometa 109P/Swift-Tuttle, care, când trece pe lângă Soare, sublimează şi praful cosmic prins în nucleul îngheţat este eliberat în spaţiu”, mai informează sursa citată.

