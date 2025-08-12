Evaluare medicală completă și gratuită, pentru toată familia, la Dentirad Hospital!

- Publicitate -

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi! Dentirad Hospital lansează un program special de evaluare medicală completă și gratuită. Acesta este dedicat copiilor, adulților și seniorilor.

Pentru cei mici: consulturi de pediatrie realizate de medici cu experiență, investigații adaptate vârstei și recomandări personalizate pentru o creștere sănătoasă.

Pentru adulți și vârstnici: consultații de specialitate (medicină internă, ginecologie, gastroenterologie, recuperare medicală, pneumologie, chirurgie vasculara, oncologie etc.), analize de sânge complete, ecografii, computer tomografii, endoscopii și colonoscopii – toate adaptate nevoilor individuale.

De ce beneficiezi:

Consulturi medicale realizate de specialiști din multiple domenii
Analize și investigații avansate pentru diagnostic rapid și corect
Plan personalizat de prevenție și tratament
Cadru medical profesionist, sigur și prietenos

De ce să vii la noi?

Depistarea precoce a problemelor de sănătate poate salva vieți și îți poate asigura tratamentul potrivit la timp. Fie că este vorba de un control de rutină pentru copilul tău sau de o evaluare completă pentru tine, acum ai ocazia să faci acest pas fără costuri.

Cum te programezi?

Sună acum la 0244 997 sau vino direct la recepția Dentirad Hospital pentru a-ți rezerva locul.

Mai multe detalii găsești pe site-ul Dentirad Hospital. Nu amâna sănătatea – programează-ți întreaga familie chiar astăzi!

