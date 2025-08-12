Cât costă biletele la meciul Petrolul – FC Hermannstad

Petrolul Ploiești întâlnește, sâmbătă, 16 august, de la ora 21.30, pe Stadionul Ilie Oană, echipa FC Hermannstad. Biletele sunt disponibile atât on-line, cât și la casa de bilete a stadionului ploieștean.

„Lupii” revin acasă pentru meciul cu FC Hermannstad, ce se va disputa sâmbătă, 16 august, de la ora 21.30, și au nevoie, ca de fiecare dată, de sprijinul fanilor, în tentativa de a obține cele trei puncte puse în joc”, a anunțat Petrolul Ploiesști.

Biletele pentru meciul FC Petrolul – FC Hermannstadt sunt disponibile on-line, pe https://bilete.shop.fcpetrolul.ro/

Programul de la casa de bilete

Tichetele vor putea fi procurate și de la casa stadionului „Ilie Oană”, ce va fi deschisă conform următorului program:

Miercuri, 13 august: 16.00 – 19.00

Joi, 14 august: 09.00 – 13.00

Vineri, 15 august: 09.00 – 13.00

Sâmbătă, 16 august: 10.00 – 22.15

Petrolul Ploiești a anunțat că, în perioada 10.08 – 18.08, nu se vor mai elibera abonamente pentru sezonul în curs

Prețurile biletelor