De azi, pedepse mai aspre pentru comercializarea petardelor

Marți, 12 august 2025, intră în vigoare noile reglementări legislative cu privire la regimul materialelor pirotehnice. Astfel, a intrat în vigoare Legea nr.92/2025, prin care au fost completate și modificate prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Concret, au intrat în vigoare, de astăzi, pedepse mai aspre pentru folosirea și comercializarea petardelor, artificiilor și altor materiale explozive. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților încă din data de 7 mai 2025.

Astfel, dacă în legislația anterioară comercializarea articolelor pirotehnice avea dublă încadrare, de contravenție și infracțiune, acum, comercializarea acestora este încadrată doar ca infracțiune. De asemenea, pedepsele au fost înăsprite.

Modificări legislative privind regimul materiilor explozive

„Vă aducem la cunoștință faptul că, prin Legea nr. 92/2025, au fost modificate și completate prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Noile dispoziții au intrat în vigoare la data de 9 august 2025.

Principalele modificări sunt următoarele:

Deținerea și utilizarea articolelor pirotehnice de către persoane fizice

Persoanele fizice care nu au calitatea de pirotehnician autorizat pot deține și utiliza numai articole pirotehnice din categoria F1, cu condiția să fi împlinit vârsta de 16 ani.

(Anterior, era permisă și deținerea articolelor pirotehnice din categoria P1).

Organizarea jocurilor cu articole pirotehnice de divertisment

Jocurile cu articole din categoriile F2, F3 și F4 pot fi organizate doar cu acordul primăriei, al inspectoratului județean pentru situații de urgență și cu avizul inspectoratului județean de poliție competent teritorial.

(Anterior, aceste avize erau necesare doar pentru jocurile din categoriile F3 și F4).

Utilizarea articolelor pirotehnice din categoria F1

Articolele din categoria F1 pot fi folosite respectând condițiile de securitate impuse de producător, fără a mai fi aplicabile restricțiile prevăzute de art. 34 alin. (2) din Legea nr. 126/1995 (interdicții privind orele, distanțele față de clădiri, drumuri publice, păduri etc.).

Regimul sancțiunilor penale

Conform art. 37 din Legea nr. 126/1995, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare sau amendă următoarele:

Închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă pentru:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani; b) comercializarea de către persoane neautorizate a articolelor din categoria F1; c) prepararea sau depozitarea articolelor din categoria F1 fără autorizație; d) depășirea cu peste 25% a capacității maxime autorizate de depozitare.

Închisoare de la 1 la 5 ani pentru: prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau folosirea fără drept a articolelor din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova recomandă cetățenilor să respecte noile prevederi legale și să utilizeze articolele pirotehnice numai în condițiile permise de lege, pentru a preveni producerea de evenimente nedorite și pentru a evita sancțiunile.

Categorii de materiale pirotehnice

F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;

F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;

F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;

F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de „articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;

T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;

T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni;

P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;

P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.