- Publicitate -

De azi, pedepse mai aspre pentru comercializarea petardelor

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Marți, 12 august 2025, intră în vigoare noile reglementări legislative cu privire la regimul materialelor pirotehnice. Astfel, a intrat în vigoare Legea nr.92/2025, prin care au fost completate și modificate prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

- Publicitate -

Din articol

Concret, au intrat în vigoare, de astăzi, pedepse mai aspre pentru folosirea și comercializarea petardelor, artificiilor și altor materiale explozive. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților încă din data de 7 mai 2025.

Astfel, dacă în legislația anterioară comercializarea articolelor pirotehnice avea dublă încadrare, de contravenție și infracțiune, acum, comercializarea acestora este încadrată doar ca infracțiune. De asemenea, pedepsele au fost înăsprite.

Modificări legislative privind regimul materiilor explozive

„Vă aducem la cunoștință faptul că, prin Legea nr. 92/2025, au fost modificate și completate prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Noile dispoziții au intrat în vigoare la data de 9 august 2025.

Eveniment

Afaceri ilegale cu țigări din Bulgaria în Prahova

Polițiștii au descins în această dimineață la la șapte adrese din Prahova și Ilfov după ce un bărbat a reușit să pună pe picioare...
- Publicitate -

Principalele modificări sunt următoarele:

  1. Deținerea și utilizarea articolelor pirotehnice de către persoane fizice
  • Persoanele fizice care nu au calitatea de pirotehnician autorizat pot deține și utiliza numai articole pirotehnice din categoria F1, cu condiția să fi împlinit vârsta de 16 ani.

(Anterior, era permisă și deținerea articolelor pirotehnice din categoria P1).

  1. Organizarea jocurilor cu articole pirotehnice de divertisment
  • Jocurile cu articole din categoriile F2, F3 și F4 pot fi organizate doar cu acordul primăriei, al inspectoratului județean pentru situații de urgență și cu avizul inspectoratului județean de poliție competent teritorial.

(Anterior, aceste avize erau necesare doar pentru jocurile din categoriile F3 și F4).

  1. Utilizarea articolelor pirotehnice din categoria F1
  • Articolele din categoria F1 pot fi folosite respectând condițiile de securitate impuse de producător, fără a mai fi aplicabile restricțiile prevăzute de art. 34 alin. (2) din Legea nr. 126/1995 (interdicții privind orele, distanțele față de clădiri, drumuri publice, păduri etc.).
  1. Regimul sancțiunilor penale

Conform art. 37 din Legea nr. 126/1995, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare sau amendă următoarele:

- Publicitate -
  • Închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă pentru:
  1. a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani;
  2. b) comercializarea de către persoane neautorizate a articolelor din categoria F1;
  3. c) prepararea sau depozitarea articolelor din categoria F1 fără autorizație;
  4. d) depășirea cu peste 25% a capacității maxime autorizate de depozitare.
  • Închisoare de la 1 la 5 ani pentru: prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau folosirea fără drept a articolelor din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova recomandă cetățenilor să respecte noile prevederi legale și să utilizeze articolele pirotehnice numai în condițiile permise de lege, pentru a preveni producerea de evenimente nedorite și pentru a evita sancțiunile.

Categorii de materiale pirotehnice

F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;

F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;

Eveniment

Conducerea penitenciarului Târgșor schimbată. Cine e noul director

De la începutul lunii august, Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul Nou are un nou director. Este vorba comisar-șef de poliție penitenciară Claudia Emanuela Avram. „După luni...
- Publicitate -

F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;

F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de „articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;

T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;

- Publicitate -

T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni;

P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;

P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Stația de epurarea a Ploieștiului împute două comune din aval

3
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
Exclusiv

A început procesul White Tower. Lista inculpaților

0
La Curtea de Apel Ploiești a început procesul penal...
Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

În Bariera București, poarta de intrare în Ploiești, pute

0
În Bariera București, una din porțile de intrare în...
Viața Prahovei

Cum va fi vremea în Prahova. Prognoza ANM

0
Vremea se menține caniculară în Prahova, cu temperaturi maxime...
Eveniment

Conducerea penitenciarului Târgșor schimbată. Cine e noul director

0
De la începutul lunii august, Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul...
Sport

Cât costă biletele la meciul Petrolul – FC Hermannstad

0
Petrolul Ploiești întâlnește, sâmbătă, 16 august, de la ora...
Educație

Legea Bolojan: Profesor de franceză, nevoit să predea și desen

1
Din toamnă, norma didactică de predare va crește cu...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

32
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

10
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Conducerea penitenciarului Târgșor schimbată. Cine e noul director

Ștefan Vlăsceanu -
De la începutul lunii august, Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul...

Afaceri ilegale cu țigări din Bulgaria în Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii au descins în această dimineață la la șapte...

Perseidele ating apogeul în această noapte. De unde se pot vedea

Ștefan Vlăsceanu -
Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice, perseidele, atinge...

De la ce vârstă se trec la întreținere copiii?

Marius Nica -
Deși nu există termen precis privind vârsta copiilor mici...
- Publicitate -

Sesiunea de toamna a BAC-ului la Ploiești: emoții și nemulțumiri

Bianca Ionescu -
Astăzi a început sesiunea de toamnă a examenului de...

100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu. Lista evenimentelor

Ștefan Vlăsceanu -
Pe 21 august 2025, Teatrul „Toma Caragiu” marchează un...

Circulație închisă la noapte pe Bulevardul Independenței

Ștefan Vlăsceanu -
Circulația rutiera va fi închisă la noaptea pe Bulevardul...

A intrat cu mașina într-un cap de pod. Accident pe DN1D, la Sălciile

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier grav s-a produs în această după...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean