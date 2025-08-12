De la ce vârstă se trec la întreținere copiii?

Deși nu există termen precis privind vârsta copiilor mici de la care aceștia trebuie trecuți la întreținere, legislația în vigoare obligă proprietarii să anunţe, în termen de 10 zile, orice schimbare intervenită în numărul membrilor familiei, inclusiv prin naşteri.

Așadar, teoretic, bebelușii trebuie trecuți la întreținere încă din primele zece zile de la naștere, potrivit Legii nr. 196/2018.

Acelaşi articol al legii face referire atât la deces, căsătorii, persoane luate în spaţiu sau închirierea ori împrumutarea locuinţei, arată avocatnet.ro.

Modificarea numărului de persoane trecute la întreținere, la bloc, este importantă pentru pentru a calcula cheltuielile comune ale asociaţiei de proprietari.

Printre acestea se numără energia electrică utilizată pentru iluminarea casei scării sau ascensorului, acolo unde este cazul.

Reamintim că, în sertarele parlamentarilor, ”zace” un proiect de lege privind scutirea de la plata întreținerii a copiilor mai mici de trei ani.

Proiectul a fost adoptat de Senat, dar pentru a deveni lege trebuie votat de deputați și promulgat de președinte.