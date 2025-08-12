- Publicitate -

Conducerea penitenciarului Târgșor schimbată. Cine e noul director

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

De la începutul lunii august, Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul Nou are un nou director. Este vorba comisar-șef de poliție penitenciară Claudia Emanuela Avram.

- Publicitate -

„După luni de tensiuni, management defectuos și rezultate catastrofale, Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou are, începând cu 7 august a.c., un nou director. Conducerea unității a fost preluată de comisar-șef de poliție penitenciară Claudia Emanuela Avram, profesionist cu vastă experiență în domeniul operativ.

Mandatul fostului director, comisar de poliție penitenciară Toma Lucian, a lăsat în urmă un bilanț negativ greu de ignorat:

  • Proiecte strategice blocate – două investiții majore, cu o valoare de milioane de euro, destinate extinderii spațiilor de cazare cu 240 și respectiv 88 de locuri, au fost oprite în loc, din cauza tergiversării procedurilor și a sfidării prevederilor legale;
  • Explozie de incidente – de la aproximativ 200 în anul 2022, numărul acestora a ajuns la circa 850 în 2024, de peste patru ori mai multe, semn al pierderii controlului managerial și al degradării climatului de lucru;
  • Deficit de personal cronic – lipsa măsurilor de suplimentare a efectivelor a lăsat unitatea vulnerabilă, în condițiile în care circa 40 de angajați se află în detașare, concediu de creștere copil, risc maternal sau întrerupere temporară a raporturilor de serviciu;
  • Favoritisme și protecționism – promovarea preferențială a unor cadre care au generat probleme, în detrimentul celor care contribuiau real la performanța unității, a dus la erodarea încrederii și coeziunii colectivului”, au transmis reprezentanții sindicatului Equitas-FSANP.

„Lucrez de 18 ani în Penitenciarul Târgșor și pot spune, fără rezerve, că acesta a fost cel mai slab mandat al unui director – plin de eșecuri și dezamăgiri. Perioada a fost mai degrabă destructivă decât constructivă.

Eveniment

Afaceri ilegale cu țigări din Bulgaria în Prahova

Polițiștii au descins în această dimineață la la șapte adrese din Prahova și Ilfov după ce un bărbat a reușit să pună pe picioare...
- Publicitate -

Vrem să revenim la o stare de normalitate, cu o conducere dreaptă, transparentă și verticală, care să apere angajații și instituția, nu să îi pună sub presiune pentru acțiuni la limita sau în afara legalității”, a declarat Grigoroiu Adrian, președinte al Sindicatului EQUITAS-FSANP:

Sindicatul solicită Administrației Naționale a Penitenciarelor să acorde Penitenciarului Târgșor un sprijin concret, prin alocarea unui număr semnificativ de cadre din promoția Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

O soluție importantă pentru relansarea proiectelor blocate și pentru corectarea problemelor lăsate în urmă.

- Publicitate -

„Este timpul ca Penitenciarul Târgșorul Nou să fie condus în interesul legii, al instituției și al oamenilor care muncesc aici, nu în funcție de ambițiile sau interesele personale ale unui singur om”, a mai precizat Grigoroiu.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Stația de epurarea a Ploieștiului împute două comune din aval

3
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
Exclusiv

A început procesul White Tower. Lista inculpaților

0
La Curtea de Apel Ploiești a început procesul penal...
Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

De azi, pedepse mai aspre pentru comercializarea petardelor

0
Marți, 12 august 2025, intră în vigoare noile reglementări...
Sport

Cât costă biletele la meciul Petrolul – FC Hermannstad

0
Petrolul Ploiești întâlnește, sâmbătă, 16 august, de la ora...
Educație

Legea Bolojan: Profesor de franceză, nevoit să predea și desen

1
Din toamna, norma didactică de predare va crește  cu...
Eveniment

Afaceri ilegale cu țigări din Bulgaria în Prahova

0
Polițiștii au descins în această dimineață la la șapte...
Eveniment

Perseidele ating apogeul în această noapte. De unde se pot vedea

0
Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice, perseidele, atinge...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

31
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

10
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

De azi, pedepse mai aspre pentru comercializarea petardelor

Corina Matei -
Marți, 12 august 2025, intră în vigoare noile reglementări...

Afaceri ilegale cu țigări din Bulgaria în Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii au descins în această dimineață la la șapte...

Perseidele ating apogeul în această noapte. De unde se pot vedea

Ștefan Vlăsceanu -
Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice, perseidele, atinge...

De la ce vârstă se trec la întreținere copiii?

Marius Nica -
Deși nu există termen precis privind vârsta copiilor mici...
- Publicitate -

Sesiunea de toamna a BAC-ului la Ploiești: emoții și nemulțumiri

Bianca Ionescu -
Astăzi a început sesiunea de toamnă a examenului de...

100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu. Lista evenimentelor

Ștefan Vlăsceanu -
Pe 21 august 2025, Teatrul „Toma Caragiu” marchează un...

Circulație închisă la noapte pe Bulevardul Independenței

Ștefan Vlăsceanu -
Circulația rutiera va fi închisă la noaptea pe Bulevardul...

A intrat cu mașina într-un cap de pod. Accident pe DN1D, la Sălciile

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier grav s-a produs în această după...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean