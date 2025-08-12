Șoferul care a ”zburat” prin cartierul Albert, identificat

După ce un șofer a circulat cu o viteză cu mult peste cea legală prin cartierul Albert, polițiștii au reacționat.

- Publicitate -

Imaginile, postate pe rețelele de socializare, au fost prezentate în ultima ediție a podcastului Observatorul Prahovean Live:

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au transmis că șoferul respectiv a fost identificat.

El nu a putut fi sancționat din cauza prevederilor legislației rutiere în vigoare.

Eveniment De azi, pedepse mai aspre pentru comercializarea petardelor Marți, 12 august 2025, intră în vigoare noile reglementări legislative cu privire la regimul materialelor pirotehnice. Astfel, a intrat în vigoare Legea nr.92/2025, prin...

- Publicitate -

Astfel, ”constatarea contravențiilor se face direct de către polițistul rutier sau cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace omologate şi verificate metrologic”.

Polițiștii susțin că i-au pus în vedere să respecte prevederile legale din domeniul rutier. Acestea presupun să adopte o conduită de respect şi civilizație de drumurile publice față de toți participanții la trafic.