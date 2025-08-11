Lista camerelor de vinieta. Unde sunt în Prahova

Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere video instalate pe drumurile naționale și autostrăzile din România. Acestea sunt folosite pentru a identifica vehiculele care nu dețin o rovinietă valabilă.

- Publicitate -

Taxa de drum, sau rovinieta, cum este supranumită, este obligatori pentru toate autovehiculele care circulă pe drumuri naționale, europene, expres și pe autostradă. Aceasta trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin o zi sau de maximum un an, scrie ProMotor.

CNAIR a montat 110 camere video pentru a putea identifica șoferii care nu dețin o rovinietă valabilă. Camerele sunt conectate la un sistem automatizat de monitorizare, conectat la baza națională de date cu vehicule care au rovinietă validă.

Camera fotografiează vehiculul, softul automatizat citește numărul de înmatriculare, iar dacă nu este identificat în baza de date, înseamnă cu mașina nu are rovinietă valabilul.

Educație Azi începe Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă Astăzi, peste 30.000 de absolvenți de liceu vor susține prima probă scrisă la sesiunea a doua a Bacalaureatului, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației...

- Publicitate -

În acest caz se emite o alertă, iar un ofițer de poliție analizează imaginile și face o verificare suplimentară în baza de date.

Dacă se confirmă că mașina nu avea o rovinietă valabilă, polițistul va întocmi un proces verbal de sancționare, iar amenda este trimisă prin poștă, acasă la proprietarul mașinii.

„Acestea sunt amplasate în special în zona nodurilor rutiere, acolo unde se intră sau se iese de pe autostradă. De asemenea, camere de identificare a vehiculelor pentru care nu s-a plătit rovinietă sunt montate și pe toate drumurile naționale. Ele se găsesc, în special, în afara localităților”, a explicat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

- Publicitate -

Lista completă cu camerele de rovinietă amplasate pe drumurile naționale și la frontieră:

DN1 – Bărcănești/Romanești (cameră dublă);

DN1 – Sebeș;

DN1 – Oșorhei;

DN1 – Timisul de Sus;

DN1 – Sercaia;

DN1 – Vălcele (cameră dublă);

DN1A – Măneciu;

DN1B – Albești (cameră dublă);

DN1C – Jucu;

DN1F – Românași;

DN2 – Iacobesti;

DN2 – Motca;

DN2 – Nicolae Bălcescu (cameră dublă);

DN2 – Mărăcineni (cameră dublă);

DN2A – Giurgeni;

DN2B – Lacu Sărat;

DN3 – Cuza Vodă;

DN5 – Călugăreni (cameră dublă);

DN6 – Mehadia;

DN6 – Coșoveni;

DN6 – Drăgănești Vlașca;

DN6 – Sânnicolau Mare;

DN7 – Nădlac;

DN7 – Sacamas;

DN7 – Călimănești/Seaca;

DN11 – Sănduleni;

DN11 – Lunca Calnicului;

DN11– Harman (cameră dublă);

DN12 – Sfantu Gheorghe;

DN12 – Sândominic;

DN13 – Bălăușeri;

DN13A – District Harghita;

DN15 – Gârleni;

DN15 – Sângeorgiu de Mureș;

DN15 – Vaduri;

DN15 – Călugăreni;

DN17 – Tiha Bârgăului;

DN17 – Vama;

DN18 – Moisei;

DN19 – Decebal;

DN21 – Bărăganul;

DN22 – Movila Miresii;

DN22A – Cataloi;

DN23 – Vulturu;

DN24 – Cosmești;

DN24 – Popricani;

DN24 – Crasna;

DN24B – Rîșești;

DN25 – Șendreni;

DN26 – Vânători;

DN28 – Lețcani;

DN29 – Baisa;

DN38 – Movilița;

DN55 – Bratovoești;

DN56 – Podari;

DN58 – Soceni;

DN59 – Jebel;

DN64 – Ionești;

DN65 – Pielești;

DN65A – Buzoești;

DN66 – Drăguțești;

DN66 – Băcia;

DN67 – Budești;

DN69 – Orțișoara;

DN71 – Ulmi;

DN72 – Brătășanca;

DN73 – Râșnov;

DN75 – Mihai Viteazu;

DN79 – Arad.

frontiera Bechet;

frontiera Calafat;

frontiera Cenad;

frontiera Giurgiu;

frontiera Lunga;

frontiera Naidăş;

frontiera Nădlac II;

frontiera Negru Vodă;

frontiera Ostrov;

frontiera Porțile de Fier I;

frontiera Săcuieni;

frontiera Turnu;

frontiera Vălcani.

Locația exactă a acestor camere nu este specificată de CNAIR, ci doar zona generală în care sunt amplasate.