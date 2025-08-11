- Publicitate -

Lista camerelor de vinieta. Unde sunt în Prahova

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere video instalate pe drumurile naționale și autostrăzile din România. Acestea sunt folosite pentru a identifica vehiculele care nu dețin o rovinietă valabilă.

- Publicitate -

Taxa de drum, sau rovinieta, cum este supranumită, este obligatori pentru toate autovehiculele care circulă pe drumuri naționale, europene, expres și pe autostradă. Aceasta trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin o zi sau de maximum un an, scrie ProMotor.

CNAIR a montat 110 camere video pentru a putea identifica șoferii care nu dețin o rovinietă valabilă. Camerele sunt conectate la un sistem automatizat de monitorizare, conectat la baza națională de date cu vehicule care au rovinietă validă.

Camera fotografiează vehiculul, softul automatizat citește numărul de înmatriculare, iar dacă nu este identificat în baza de date, înseamnă cu mașina nu are rovinietă valabilul.

Educație

Azi începe Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă

Astăzi, peste 30.000 de absolvenți de liceu vor susține prima probă scrisă la sesiunea a doua a Bacalaureatului, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației...
- Publicitate -

În acest caz se emite o alertă, iar un ofițer de poliție analizează imaginile și face o verificare suplimentară în baza de date.

Dacă se confirmă că mașina nu avea o rovinietă valabilă, polițistul va întocmi un proces verbal de sancționare, iar amenda este trimisă prin poștă, acasă la proprietarul mașinii.

„Acestea sunt amplasate în special în zona nodurilor rutiere, acolo unde se intră sau se iese de pe autostradă. De asemenea, camere de identificare a vehiculelor pentru care nu s-a plătit rovinietă sunt montate și pe toate drumurile naționale. Ele se găsesc, în special, în afara localităților”, a explicat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

- Publicitate -

Lista completă cu camerele de rovinietă amplasate pe drumurile naționale și la frontieră:

  • DN1 – Bărcănești/Romanești (cameră dublă);
  • DN1 – Sebeș;
  • DN1 – Oșorhei;
  • DN1 – Timisul de Sus;
  • DN1 – Sercaia;
  • DN1 – Vălcele (cameră dublă);
  • DN1A – Măneciu;
  • DN1B – Albești (cameră dublă);
  • DN1C – Jucu;
  • DN1F – Românași;
  • DN2 – Iacobesti;
  • DN2 – Motca;
  • DN2 – Nicolae Bălcescu (cameră dublă);
  • DN2 – Mărăcineni (cameră dublă);
  • DN2A – Giurgeni;
  • DN2B – Lacu Sărat;
  • DN3 – Cuza Vodă;
  • DN5 – Călugăreni (cameră dublă);
  • DN6 – Mehadia;
  • DN6 – Coșoveni;
  • DN6 – Drăgănești Vlașca;
  • DN6 – Sânnicolau Mare;
  • DN7 – Nădlac;
  • DN7 – Sacamas;
  • DN7 – Călimănești/Seaca;
  • DN11 – Sănduleni;
  • DN11 – Lunca Calnicului;
  • DN11– Harman (cameră dublă);
  • DN12 – Sfantu Gheorghe;
  • DN12 – Sândominic;
  • DN13 – Bălăușeri;
  • DN13A – District Harghita;
  • DN15 – Gârleni;
  • DN15 – Sângeorgiu de Mureș;
  • DN15 – Vaduri;
  • DN15 – Călugăreni;
  • DN17 – Tiha Bârgăului;
  • DN17 – Vama;
  • DN18 – Moisei;
  • DN19 – Decebal;
  • DN21 – Bărăganul;
  • DN22 – Movila Miresii;
  • DN22A – Cataloi;
  • DN23 – Vulturu;
  • DN24 – Cosmești;
  • DN24 – Popricani;
  • DN24 – Crasna;
  • DN24B – Rîșești;
  • DN25 – Șendreni;
  • DN26 – Vânători;
  • DN28 – Lețcani;
  • DN29 – Baisa;
  • DN38 – Movilița;
  • DN55 – Bratovoești;
  • DN56 – Podari;
  • DN58 – Soceni;
  • DN59 – Jebel;
  • DN64 – Ionești;
  • DN65 – Pielești;
  • DN65A – Buzoești;
  • DN66 – Drăguțești;
  • DN66 – Băcia;
  • DN67 – Budești;
  • DN69 – Orțișoara;
  • DN71 – Ulmi;
  • DN72 – Brătășanca;
  • DN73 – Râșnov;
  • DN75 – Mihai Viteazu;
  • DN79 – Arad.
  • frontiera Bechet;
  • frontiera Calafat;
  • frontiera Cenad;
  • frontiera Giurgiu;
  • frontiera Lunga;
  • frontiera Naidăş;
  • frontiera Nădlac II;
  • frontiera Negru Vodă;
  • frontiera Ostrov;
  • frontiera Porțile de Fier I;
  • frontiera Săcuieni;
  • frontiera Turnu;
  • frontiera Vălcani.

Locația exactă a acestor camere nu este specificată de CNAIR, ci doar zona generală în care sunt amplasate.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

4
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

Auto-moto

Impozitele pentru mașinile vechi ar putea crește în 2026

0
Începând cu 2026, proprietarii de mașini mai vechi de...
Educație

Azi începe Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă

0
Astăzi, peste 30.000 de absolvenți de liceu vor susține...
Eveniment

Nu așteptați o tragedie să reparați DN1A între Ploiești și Zalhana

1
Drumurile naționale care tranzitează județul Prahova au început să...
Educație

Povestea de succes a Alexiei, admisă la Politehnica din Lausanne

0
Alexia Apostolache, absolventă a Colegiului Național I.L.Caragiale din Ploiești,...
Social

Nneka, super-concert la Republik Fest 2025

0
Republik Fest 2025 (5-7 septembrie) aduce pe scena principală...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

10
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Impozitele pentru mașinile vechi ar putea crește în 2026

David Mihalache -
Începând cu 2026, proprietarii de mașini mai vechi de...

Cum verifici dacă mașina ta e vizată de o rechemare în service

Ștefan Vlăsceanu -
Registrul Auto Român (RAR) a pus la dispoziție posesorilor...

Accident în Lipănești. O femeie a căzut de pe o trotinetă electrică

Marius Nica -
Un accident rutier mai puțin obișnuit s-a produs, vineri...

DOCUMENT: Șoferii care nu achită amenda rămân fără permis

Ștefan Vlăsceanu -
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de lege privind creșterea...
- Publicitate -

Accident pe DN 1, în Bușteni, provocat de un șofer de tir beat

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs luni, 4 august, pe...

Autoturism răsturnat la Cheia. În mașină se aflau 2 adulți și 2 copii

Claudiu Vasilescu -
Accidentul rutier s-a produs duminică după amiază, în comunei...

Situația traficului rutier pe DN1, duminică, al prânz

Observatorul Prahovean -
Conform IPJ Prahova, polițiștii rutieri sunt prezenți pe principalele...

Accident pe DN1, zona Comarnic. Un motociclist este rănit

Claudiu Vasilescu -
Accidentul rutier s-a produs duminică, după ora 10, pe...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean