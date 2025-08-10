- Publicitate -

Cum verifici dacă mașina ta e vizată de o rechemare în service

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Registrul Auto Român (RAR) a pus la dispoziție posesorilor de mașini o platformă prin intermediul căreia se poate verifica dacă un vehicul este vizat de o rechemare în service.

- Publicitate -

„Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) am creat secțiunea “Campanii de rechemare” pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de vehicule cu o soluție pentru verificarea existenței campaniilor de rechemare pentru respectivele mărci sau modele.

Această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide.

Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. În aceste cazuri, am adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor.

Educație

Încep probele scrise ale bacalaureatului de toamnă

Probele scrise ale sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat  încep luni, 11 august, cu examenul la limba și literatura română. În Prahova sunt...
- Publicitate -

Scopul realizării acestei secțiuni este de a îndruma deținătorii de vehicule să adopte o atitudine proactivă și să verifice din propria lor inițiativă existența campaniilor de rechemare demarate de diferiții producători de mașini.

Pagina va fi constant actualizată, pe măsură ce vom identifica noi mărci auto sau în cazul mărcilor pentru care producătorul nu a pus încă la dispoziție un website pentru verificarea campaniilor de rechemare.

Reparațiile și activitățile necesare remedierii unei neconformități dintr-o campanie de rechemare sunt efectuate gratuit, suportate de producătorul mărcii, dacă operațiunile vizează exclusiv componenta pentru care s-a inițiat campania.

- Publicitate -

Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă!”, a transmis RAR printr-un comunicat.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

3
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

Sport

Adrian Petre, fost atacant la FCSB, a semnat cu CS Păulești

0
După ce a fost aproape de retragere în toamna...
Educație

Număr nelimitat de elevi într-o clasă, cu aprobarea Inspectoratului

0
Inspectoratele școlare vor putea aproba depășiri sau diminuări nelimitate...
Locuri de Muncă

Posturi vacante la spitale din Prahova

0
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...
Educație

Încep probele scrise ale bacalaureatului de toamnă

0
Probele scrise ale sesiunii de toamnă a examenului de...
Național

Amenzi de peste 620.000 de lei date de ANPC pe litoral

0
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

9
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Accident în Lipănești. O femeie a căzut de pe o trotinetă electrică

Marius Nica -
Un accident rutier mai puțin obișnuit s-a produs, vineri...

DOCUMENT: Șoferii care nu achită amenda rămân fără permis

Ștefan Vlăsceanu -
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de lege privind creșterea...

Accident pe DN 1, în Bușteni, provocat de un șofer de tir beat

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs luni, 4 august, pe...

Autoturism răsturnat la Cheia. În mașină se aflau 2 adulți și 2 copii

Claudiu Vasilescu -
Accidentul rutier s-a produs duminică după amiază, în comunei...
- Publicitate -

Situația traficului rutier pe DN1, duminică, al prânz

Observatorul Prahovean -
Conform IPJ Prahova, polițiștii rutieri sunt prezenți pe principalele...

Accident pe DN1, zona Comarnic. Un motociclist este rănit

Claudiu Vasilescu -
Accidentul rutier s-a produs duminică, după ora 10, pe...

Șofer român arestat în Bulgaria, după un accident grav

Observatorul Prahovean -
Un cetăţean român a fost arestat, după implicarea sa...

Accident pe DJ 102I, în Șotrile. Un motociclist a fost rănit

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs, în această seară, pe...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean