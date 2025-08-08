 

 

DOCUMENT: Șoferii care nu achită amenda rămân fără permis

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de lege privind creșterea capacității financiare a administrațiilor locale, cu expunerea de motive și anexele. În următoarele zece zile, pot fi făcute propuneri.

Una dintre cele mai importante măsuri este aceea că șoferii își pierd dreptul de a conduce dacă, în termen de 90 de zile de la comunicare, nu au achitat “obligațiile de plată a creanțelor provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie”.

În proiect, se arată că somația privind suspendarea dreptului de a conduce va fi comunicată în cel mult 15 zile de la înregistrarea datoriilor.

În somație, se va scrie exact data de la care permisul va fi suspendat. Restituirea documentului va avea loc doar după ce persoana în cauză face dovada achitării amenzilor.

Permisul poate fi restituit doar după ce titularul va dovedi că a plătit toate datoriile la bugetul local, indiferent de motivul pentru care a fost suspendat:

„La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul”.

Amenzile neplătite cresc cu 30% la trei luni

În cazul în care amenzile nu sunt plătite în termen de 3 luni, cuantumul se majorează cu 30%. Dacă nu sunt plătite nici după 6 luni, se majorează cu încă 30%.

În cazul în care amenda nu este plătită nici după 3 ani, judecătoria din localitatea de pe raza căreia își are domiciliul contravenientul poate să dispună:

a) transformarea în muncă în folosul comunității; b) transformarea în amendă penală, cu termen de plată 60 de zile.

b) transformarea în amendă penală, cu termen de plată 60 de zile.

Cum poate fi scurtată perioada de suspendare a permisului

De asemenea, perioada pentru care este suspendat permisul de conducere poate fi scurtată cu o treime în cazul în care titularul prezintă dovada plătii amenzii aferente contravenției care a dus la suspendare.

„Această reducere se aprobă de către șeful poliției rutiere județene sau a municipiului București sau de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute”, arată proiectul Ministerului Dezvoltării.

Posibilitatea de reducere a fost introdusă „pentru a încuraja și facilita regularizarea situației contravențiilor, oferind o motivație suplimentară șoferilor pentru a-și achita toate datoriile la bugetul local”, se arată în nota de fundamentare.

Documentul poate fi consultat aici:  Proiect_Lege-Amenzi_Permis

