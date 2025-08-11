Impozitele pentru mașinile vechi ar putea crește în 2026

Începând cu 2026, proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, ar putea să plătească impozite mult mai mari. Taxele ar putea fi de două sau de trei ori mai mari decât în prezent.

- Publicitate -

În acest moment, impozitul auto este calculat pe baza formulei de 10 lei pentru fiecare 200 cm³. Dacă urmează să fie introdus și criteriul suplimentar al normei de poluare, impozitul se va indexa în funcție de gradul de emisii și vechimea mașinii.

De exemplu, dacă în prezent pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică între 1.400 și 1.600 cm³, impozitul este de 80 de lei, la anul impozitul ar putea depăși 130 de lei.

Măsura a fost solicitată de către Comisia Europeană pentru combaterea poluării și reducerea deficitului bugetar.

Eveniment Nu așteptați o tragedie să reparați DN1A între Ploiești și Zalhana Drumurile naționale care tranzitează județul Prahova au început să se degradeze într-un ritm accelerat. Comparativ cu județele vecine, Dâmbovița și Brașov, unde CNAIR execută...

- Publicitate -

În România, potrivit datelor oficiale, sunt înmatriculate aproximativ 9 milioane de mașini, dintre care aproape o treime au o normă de poluare Euro 4 și o vechime de până la 19 ani.