Accident în Lipănești. O femeie a căzut de pe o trotinetă electrică

Un accident rutier mai puțin obișnuit s-a produs, vineri după-amiază, pe Drumul Județean 217, în satul Zamfira, comuna Lipănești.
Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, o femeie de 35 de ani ar fi circulat cu o trotinetă pe Drumul Județean 217, în satul Zamfira, către Drumul Național 1A, iar din motive ce urmează a fi stabilite, ar fi căzut pe partea carosabilă.
În urma accidentului, femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.
Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru vătămare corporală din culpă.