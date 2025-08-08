- Publicitate -

Accident în Lipănești. O femeie a căzut de pe o trotinetă electrică

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Un accident rutier mai puțin obișnuit s-a produs, vineri după-amiază, pe Drumul Județean 217, în satul Zamfira, comuna Lipănești.

- Publicitate -

Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, o femeie de 35 de ani ar fi circulat cu o trotinetă pe Drumul Județean 217, în satul Zamfira, către Drumul Național 1A, iar din motive ce urmează a fi stabilite, ar fi căzut pe partea carosabilă.

În urma accidentului, femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru vătămare corporală din culpă.

Eveniment

Străzi închise în centrul Ploieștiului pentru show-ul cu drone

Show-ul cu drone programat să sâmbătă seara în zona centrală a Ploieștiului aduce restricții de trafic pe străzile din jurul Palatului Culturii. Comisia Municipală pentru...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

1
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

2
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
Exclusiv

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

2
HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Radar fix pe DN72, la Stoenești

0
O nouă acțiune cu radar fix are loc, vineri...
Național

Când va fi următoarea minivacanță

0
Următoarea minivacanță în România va avea loc în perioada...
Eveniment

170 de șoferi amendați în Prahova. 13 au rămas fără permis

0
170 de șoferi au fost sancționați în ultimele două...
Administrație

Zeci de polițiști locali riscă să fie disponibilizați la Ploiești

1
Numărul polițiștilor locali ar putea să se reducă considerabil...
Eveniment

Se închide Bulevardul Independenței. Cum vor circula autobuzele

0
Bulevardul Independenței (Castanilor) din Ploiești se închide începând de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

2
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

9
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

DOCUMENT: Șoferii care nu achită amenda rămân fără permis

Ștefan Vlăsceanu -
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de lege privind creșterea...

Accident pe DN 1, în Bușteni, provocat de un șofer de tir beat

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs luni, 4 august, pe...

Autoturism răsturnat la Cheia. În mașină se aflau 2 adulți și 2 copii

Claudiu Vasilescu -
Accidentul rutier s-a produs duminică după amiază, în comunei...

Situația traficului rutier pe DN1, duminică, al prânz

Observatorul Prahovean -
Conform IPJ Prahova, polițiștii rutieri sunt prezenți pe principalele...
- Publicitate -

Accident pe DN1, zona Comarnic. Un motociclist este rănit

Claudiu Vasilescu -
Accidentul rutier s-a produs duminică, după ora 10, pe...

Șofer român arestat în Bulgaria, după un accident grav

Observatorul Prahovean -
Un cetăţean român a fost arestat, după implicarea sa...

Accident pe DJ 102I, în Șotrile. Un motociclist a fost rănit

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs, în această seară, pe...

Motociclist accidentat de un șofer de 76 de ani, pe DN1A

Claudiu Vasilescu -
Accidentul s-a produs sâmbătă după amiază, la intersecția Drumului...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean