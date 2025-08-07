Atenționare Ro-Alert de ploi torențiale în Prahova

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a transmis, joi, că a fost emisă o atenționare Ro-Alert pentru ploi torențiale în mai multe localități din județ. Reamintim faptul că ANM a emis, joi, mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de vreme rea, inclusiv pentru localități din Prahova.

UPDATE: ANM a emis, joi, o nouă atenționare de cod portocaliu de ploi torențiale pentru mai multe localități din Prahova.

Astfel, potrivit ANM, avertizarea este valabilă joi, până la ora 17.00 și vizează localitățile Sinaia, Comarnic, Vălenii de Munte, Măneciu, Brebu, Slănic, Vărbilău, Valea Doftanei, Izvoarele, Telega, Gura Vitioarei, Drajna, Cerașu, Starchiojd, Posești, Teișani, Aluniș, Șotrile, Bertea, Predeal-Sărari, Ștefești, Cărbunești, Ariceștii Zeletin, Secăria și Cosminele.

În acest interval se vor semnala, potrivit ANM, averse torențiale care vor acumula 20…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină ( 2…4 cm). În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 25 l/mp.

UPDATE – ANM a emis, joi, o atenționare de cod galben de ploi torențiale, avertizare valabilă până la ora 17.00, în localitățile Câmpina, Băicoi, Vălenii de Munte, Florești, Vărbilău, Telega, Măgureni, Scorțeni, Gura Vitioarei, Bănești, Poiana Câmpina, Sângeru, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Vâlcănești, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Gornet, Șoimari, Gornet-Cricov, Provița de Jos, Predeal-Sărari, Apostolache, Păcureți, Chiojdeanca, Surani, Salcia, Tătaru și Cosminele.

Știre inițială

Avertizarea Ro-Alert pentru ploi torențiale vizează localitățile Măneciu, Izvoarele, Cerașu, Starchiojd, Posești și Bătrâni din Prahova.

ANM a emis, joi, o nouă atenționare de cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii, avertizare valabilă în cele șase localități prahovene până la ora 16.00.

În acest interval, potrivit ANM, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină (2…3 cm) intensificări ale vântului. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de apă de 20…25 l/mp.

Localitățile vizate de cod galben de ploi torențiale

În Prahova, joi, la ora 15.30, va intra în vigoare și un cod galben de ploi torențiale, atenționare valabilă în localitățile Breaza, Sinaia, Comarnic, Bușteni, Măneciu, Brebu, Slănic, Vărbilău, Valea Doftanei, Izvoarele, Telega, Drajna, Cerașu, Starchiojd, Posești, Cornu, Azuga, Teișani, Aluniș, Șotrile, Bertea, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Ștefești, Adunați, Cărbunești, Ariceștii Zeletin, Secăria, Cosminele și Talea.

Atenționare este valabilă până la ora 16.30, interval în care, potrivit ANM, se vor înregistra averse torențiale „care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…70 km/h), grindină (1…3 cm)”.