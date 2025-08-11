- Publicitate -

Cod galben de caniculă, disconfort termic și vânt în Prahova

Prahova se află sub cod galben de caniculă. Temperaturile maxime anunțate sunt de 37 de grade Celsius. La nivelul județului a intrat în vigoare, luni, un cod galben de vânt, valabil până la ora 18.00.

UPDATE: ANM a reactualizat atenționarea meteo. Prahova a ieșit de sub codul galben de caniculă, însă rămâne sub cod galben de vânt până luni, la ora 18.00.

Știre inițială

Atenționarea de cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat este prezentă, luni, în Prahova. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Luni, 11 august, la nivelul județului Prahova, este în vigoare și un cod galben de vânt. Temporar, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…70 km/h, potrivit ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești sunt anunțate temperaturi de 29… 31 de grade Celsius, iar în weekend vom avea parte de un nou val de caniculă. Probabilitatea de ploi este redusă

Cum va fi vremea la munte

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, vremea se menține plăcută, cu temperaturi maxime de 13… 14 grade Celsius. Posibile precipitații sunt anunțate săptămâna viitoare.

