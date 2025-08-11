Director nou la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova

Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova are un nou director. Funcția a devenit vacantă după ce Mita Enache, fostul director executiv, a ieșit la pensie.

Noul director interimar al Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova este Viorel Simion care, din 2017, ocupă funcția de consilier superior în cadrul instituției.

Contactat telefonic, Viorel Simion a confirmat numirea pe funcția de director interimar al Direcției pentru Agricultură Prahova.

„Am fost numit director interimar, începând cu data de 06.08.2025. Din 2017 până în prezent am deținut funcția de consilier superior în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova”, a precizat Viorel Simion.

Reamintim faptul că funcția a devenit vacantă, în luna iulie, după ce Mita Enache, fostul director executiv al instituției, a ieșit la pensie.