Lista localităților din Prahova vizate de ploi torențiale

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o atenționare de cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru 12 localități din Prahova. Meteorologii au anunțat că se vor înregistra descărcări electrice, dar și căderi de grindină de mici dimensiuni.

UPDATE: ANM a emis, joi, o nouă atenționare, de data aceasta de cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii, pentru Valea Doftanei. Avertizarea este valabilă în intervalul 14.00 – 15.30.

În acest interval, potrivit ANM, „se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de apă de 20…25 l/mp”

Stire inițială

Atenționarea ANM de cod galben de ploi torențiale și vijelii este valabilă joi, 7 august, până la ora 14.30.

Avertizarea vizează 12 localități din Prahova, respectiv Breaza, Sinaia, Comarnic, Bușteni, Măneciu, Valea Doftanei, Șotrile, Bertea, Provița de Sus, Adunați, Secăria și Talea.

Pe durata atenționării, potrivit ANM, „se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…70 km/h), grindină de mici dimensiuni (2…3 cm)”.