50 de elevi din Blejoi pleacă în tabără gratuită la mare

La Blejoi a devenit o tradiție ca cei mai buni elevi din comună să fie recompensați de autoritățile locale.

Astfel, Primăria Blejoi anunță că, între 19 și 26 august, 50 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură vor merge în tabără la Costinești.

”Este modul nostru de a spune „Felicitări!” copiilor care muncesc, se dedică studiului și sunt un exemplu pentru generația lor. Acest proiect este o tradiție de suflet pentru comunitatea noastră, prin care susținem performanța și investim în viitorul comunei” este mesajul autorităților locale.