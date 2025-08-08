Caniculă în Prahova.  Temperaturi, în weekend, de 37 de grade

Vremea caniculară revine, în weekend, în Prahova. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru weekend, un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat.

ANM a emis, vineri, o nouă atenționare de cod galben, de data aceasta de caniculă și disconfort termic ridicat. Atenționarea a fost transmisă la primării din Prahova.

Temperaturile maxime, potrivit ANM, se vor situa, în intervalul 9 august, ora 12.00 – 10 august, ora 10.00, între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade.

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18…22 de grade”, a anunțat ANM.

Cod galben de caniculă în Prahova

Duminică (10 august), potrivit ANM, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.

Caniculă, în weekend, la Ploiești

La Ploiești, valorile termice vor fi mai ridicate, în weekend, la Ploiești. Temperaturile maxime se vor situa la valori de 35… 37 grade Celsius. Potrivit prognozei ANM probabilitatea de precipitații este extrem de redusă.

Cum va fi vremea la munte

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, vremea va fi frumoasă, iar temperaturile maxime se vor situa, în weekend, la 15… 16 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploi este redusă.