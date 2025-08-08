- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Caniculă în Prahova.  Temperaturi, în weekend, de 37 de grade

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Vremea caniculară revine, în weekend, în Prahova. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru weekend, un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat.

ANM a emis, vineri, o nouă atenționare de cod galben, de data aceasta de caniculă și disconfort termic ridicat. Atenționarea a fost transmisă la primării din Prahova.

Temperaturile maxime, potrivit ANM, se vor situa, în intervalul 9 august, ora 12.00 – 10 august, ora 10.00, între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade.

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18…22 de grade”, a anunțat ANM.

DOCUMENT: Șoferii care nu achită amenda rămân fără permis

Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de lege privind creșterea capacității financiare a administrațiilor locale, cu expunerea de motive și anexele. În următoarele zece zile,...
Cod galben de caniculă în Prahova

Duminică (10 august), potrivit ANM, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.

Caniculă, în weekend, la Ploiești

La Ploiești, valorile termice vor fi mai ridicate, în weekend, la Ploiești. Temperaturile maxime se vor situa la valori de 35… 37 grade Celsius. Potrivit prognozei ANM probabilitatea de precipitații este extrem de redusă.

Cum va fi vremea la munte

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, vremea va fi frumoasă, iar temperaturile maxime se vor situa, în weekend, la 15… 16 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploi este redusă.

canicula Prahova
Foto harta sursă: ANM

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

1
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

2
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
Exclusiv

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

2
HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de...
Petrolul a ratat transferul jucătorilor de la FCSB

0
Transferul a doi jucători de la FCSB la Petrolul...
Eveniment

Străzi închise în centrul Ploieștiului pentru show-ul cu drone

0
Show-ul cu drone programat să sâmbătă seara în zona...
Eveniment

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

0
Al doilea weekend din august aduce în Ploiești, dar...
Viața Prahovei

Aer condiționat în toate școlile și grădinițele din Blejoi

0
Primăria Blejoi anunță că toate clasele din școlile și...
Politic

Axinia (ECR): Europa va plăti taxe uriașe către SUA

0
Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor AUR, partid membru al Grupului...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

2
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

8
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
