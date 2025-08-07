Parcare la bloc, cu taxă. Cum e în alte orașe

Pe 31 iulie 2025, de la ora 11.00, la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești, a avut loc evenimentul regional dedicat coordonatorilor programului „CodeKids – Copiii fac coding în bibliotecă!”, reunind participanți din județele Constanța, Vâlcea, Teleorman și Prahova.

Biblioteca Măgureni a participat la „CodeKids – Copiii fac coding în bibliotecă!”, eveniment care a reunit bibliotecari dedicați din județele Constanța, Vâlcea, Teleorman și Prahova.

Gazda atelierului regional a fost Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești.

Întâlnirea a fost un prilej valoros de dialog, schimb de idei, exemple de bune practici și planuri de viitor în sprijinul tinerilor pasionați de tehnologie.

La acest eveniment au mai participat bibliotecari din Prahova, din localitățile Șirna, Brazi, Bertea, Breaza și Păulești.

