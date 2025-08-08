- Publicitate -
Comuna din Prahova cu un singur polițist local

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Propunerea legată de reducerea numărului de polițiști locali generează numeroase discuții, mai ales la nivelul primăriilor mici din Prahova. La Jugureni, există un singur polițist local. „Ce să mai reducem?”, se întreabă Constantin Mărcoceanu (PSD), primarul comunei Jugureni.

Proiectul de lege aflat în dezbatere publică prevede că „unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă pot asigura din venituri proprii integral cheltuielile cuprinse în secțiunea de funcționare”.

„În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali. Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public de poliţie locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean”, se precizează în proiectul aflat în dezbatere publică.

Dată fiind situația financiară a multor primării din Prahova, acest lucru s-ar traduce prin desființarea posturilor de polițiști locali.

Cele mai multe primăriile mici din Prahova funcționează oricum cu un deficit de personal, dar cel mai grav nu-și pot asigura cheltuielile de funcționare din venituri proprii.

La Jugureni, potrivit primarului comunei, Constantin Mărcoceanu (PSD) organigrama prevede două posturi de polițist local, dar există un singur polițist local.

„În organigramă avem prevăzute două posture de polițist local, dar avem angajat un singur polițist local. Mai avem un agent de pază, angajat ca personal contractual. Cum să reduci posturi?

Vremurile sunt grele. Toate problemele se abat pe umerii noștri a celor mici, talpa cum i se mai spune.

Măcar un polițist local să avem ca să urmărească sistemul de supraveghere video și să intervină în caz de nevoie. Sunt pur și simplu dezamăgit. Nu am cuvinte”, susține Constantin Mărcoceanu, primarul comunei Jugureni.

Comuna Jugureni are 460 de locuitori, iar conform datelor statistice, la 1 ianuarie 2025, din totalul locuitorilor 26,2% persoane aveau vârsta de peste 67 de ani.

Fără viceprimar și niciun angajat la cadastru

La Jugureni, de altfel, numărul angajaților din Primărie este unul extrem de mic în opinia primarului.

„Nu avem viceprimar, nu avem niciun angajat la cadastru… Sunt doar cinci oameni, împreună cu mine, care lucrează efectiv. Restul este personal auxiliar. Ce să mai reducem? Înțeleg situația legată de deficit și că trebuie să facem un efort cu toții.

Eu cred că reforma trebuia făcută de la vârf. Și îmi asum ce spun. Ce să mai reducem, că noi am redus la maximum”, a precizat primarul comunei Jugureni.

