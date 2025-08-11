Ședință fără cvorum la Consiliul Local Ploiești

Programată luni, la ora 13.00, ședința Consiliului Local Ploiești nu a mai avut loc, pe motiv de lipsă de cvorum. În sală și în online erau doar șase consilieri locali, din totalul de 27 de aleși.

UPDATE: Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), a explicat că „ședința de Consiliu local de astăzi a fost amânată din lipsă de cvorum, nefiind suficienți consilieri prezenți.

„Voi convoca o nouă ședință pentru ziua de joi, 14 august”, a precizat edilul Ploieștiului, care a explicat și care era urgența pentru care a fost, astăzi, convocată ședința extraordinară.

„Amintesc că pe ordinea de zi au fost azi și vor fi și joi: 1. Rectificări bugetare necesare plăților obligatorii pentru buna funcționare prezentă și viitoare a sistemului de termoficare.

2. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru centrul de colectare a deșeurilor voluminoase, finanțat prin PNRR și devenit urgență din cauza riscului tăierii finanțării acestuia prin măsurile de austeritate ale Guvernului.

3. Aprobarea documentației (studiu de fezabilitate) pentru transformarea lizierei de vis-a-vis de UPG într-un parc modern, etapă fără de care nu se poate trece la proiectul tehnic”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Știre inițială

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești s-au aflat nouă proiecte de hotărâri, inclusiv aprobarea bugetului de la SC Transport Călători Express, proiect amânat de trei ori până acum.

Totodată, pe ordinea de zi figurau și mai multes rectificări de buget, inclusiv la Serviciul Public Finanțe Locale, Teatrul Toma Caragiu, Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, dar și la CSM Ploiești.

Totodată, pe ordinea de zi figurau și două proiecte care vizau aprobarea Studiului de fezabilitate pentru modernizarea lizierei din zona UPG și a centrului integrat de colectare separată prin aport voluntar.

Surprinzător, însă, ședința Consiliului Local Ploiești nu a mai avut loc, din cauza numărului insuficient de consilieri locali prezenți fizic în sală (de la PNL – 2, de la Mișcarea Noi, Ploieștenii – 3 și un consilier local de la Partidul România în Acțiune).

Observatorulph.ro a încercat să obțină un punct de vedere din partea consilierilor locali absenți de la AUR, PSD, PNL, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei, însă fără niciun rezultat. De menționat ar fi și faptul că mulți dintre aleșii locali absenți au fost prezenți înainte de ședința Consiliului Local, la ședințele comisiilor de specialitate.