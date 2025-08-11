- Publicitate -

Ședință fără cvorum la Consiliul Local Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Programată luni, la ora 13.00, ședința Consiliului Local Ploiești nu a mai avut loc, pe motiv de lipsă de cvorum. În sală și în online erau doar șase consilieri locali, din totalul de 27 de aleși.

- Publicitate -

UPDATE: Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), a explicat că „ședința de Consiliu local de astăzi a fost amânată din lipsă de cvorum, nefiind suficienți consilieri prezenți.

„Voi convoca o nouă ședință pentru ziua de joi, 14 august”, a precizat edilul Ploieștiului, care a explicat și care era urgența pentru care a fost, astăzi, convocată ședința extraordinară.

„Amintesc că pe ordinea de zi au fost azi și vor fi și joi: 1. Rectificări bugetare necesare plăților obligatorii pentru buna funcționare prezentă și viitoare a sistemului de termoficare.

Eveniment

Nu așteptați o tragedie să reparați DN1A între Ploiești și Zalhana

Drumurile naționale care tranzitează județul Prahova au început să se degradeze într-un ritm accelerat. Comparativ cu județele vecine, Dâmbovița și Brașov, unde CNAIR execută...
- Publicitate -

2. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru centrul de colectare a deșeurilor voluminoase, finanțat prin PNRR și devenit urgență din cauza riscului tăierii finanțării acestuia prin măsurile de austeritate ale Guvernului.

3. Aprobarea documentației (studiu de fezabilitate) pentru transformarea lizierei de vis-a-vis de UPG într-un parc modern, etapă fără de care nu se poate trece la proiectul tehnic”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Știre inițială

- Publicitate -

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești s-au aflat nouă proiecte de hotărâri, inclusiv aprobarea bugetului de la SC Transport Călători Express, proiect amânat de trei ori până acum.

Totodată, pe ordinea de zi figurau și mai multes rectificări de buget, inclusiv la Serviciul Public Finanțe Locale, Teatrul Toma Caragiu, Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, dar și la CSM Ploiești.

Totodată, pe ordinea de zi figurau și două proiecte care vizau aprobarea Studiului de fezabilitate pentru modernizarea lizierei din zona UPG și a centrului integrat de colectare separată prin aport voluntar.

Administrație

Cât te costă dacă ocupi locuri speciale din parcările cu plată

Chiar dacă o parcare este cu plată, asta nu înseamnă că, odată ce ai intrat și plătești, poți parca oriunde. Locurile destinate persoanelor cu...
- Publicitate -

Surprinzător, însă, ședința Consiliului Local Ploiești nu a mai avut loc, din cauza numărului insuficient de consilieri locali prezenți fizic în sală (de la PNL – 2, de la Mișcarea Noi, Ploieștenii – 3 și un consilier local de la Partidul România în Acțiune).

Observatorulph.ro a încercat să obțină un punct de vedere din partea consilierilor locali absenți de la AUR, PSD, PNL, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei, însă fără niciun rezultat. De menționat ar fi și faptul că mulți dintre aleșii locali absenți au fost prezenți înainte de ședința Consiliului Local, la ședințele comisiilor de specialitate.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

2 COMENTARII

  1. Alo Curtea de Conturi?
    Vedeti ca alde ăstia numiti consilieri incaseaza indemnizatia de sedinta cu toate ca sedinta nu s-a tinut!
    Pe surse se zice ca incaseaza per ser sedinta cca 20% din salariul Primarului!
    Nu s-a tinut sedinta, nu incaseaza îndemnizatia!
    😱😱

  2. Deci sa inteleg ca 6 (SASE, atat), consilieri sunt suficienti in organigrama Consiliului Local Ploiesti, nu-i asa?
    La ce bun 27 (DOUAZECI SI SAPTE), cand sunt suficienti la plata doar 6??
    Doar suntem in austeritate si trebuie sa crestem pretul biletelor la TCE, sa „sarbatorim Bulevardul Castanilor” si cate si mai cate.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

4
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Circulație închisă la noapte pe Bulevardul Independenței

0
Circulația rutiera va fi închisă la noaptea pe Bulevardul...
Eveniment

A intrat cu mașina într-un cap de pod. Accident pe DN1D, la Sălciile

0
Un accident rutier grav s-a produs în această după...
Travel&Lifestyle

Un nou câștigător al unei invitații duble la Republik Fest! Concursul continuă!

0
Știm că ți-a plăcut atmosfera de la prima ediție...
Eveniment

Zonele din Ploiești care rămân mâine fără apă caldă

0
Mai multe locuințe din Ploiești și instituții publice vor...
Eveniment

Incendiu de vegetație pe o suprafață de 25 ha, lângă Ploiești

0
Un incendiu izbucnit luni după amiază lângă Ploiești, la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

7
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

10
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cât te costă dacă ocupi locuri speciale din parcările cu plată

Corina Matei -
Chiar dacă o parcare este cu plată, asta nu...

Noua modă la Ploiești: Gunoi la colț de stradă

Corina Matei -
De mai bine de jumătate de an, la Ploiești...

Câți angajați vor fi disponibilizați la TCE Ploiești – PROIECT

Roxana Tănase -
Bugetul de venituri și cheltuieli de la TCE Ploiești...

Mai puțini consilieri la cabinetele primarilor

Roxana Tănase -
Numărul de consilieri la cabinetele primarilor și președintelui Consiliului...
- Publicitate -

Locuri de joacă, zonă de picnic și relaxare, în apropiere de UPG

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești intenționează regenerarea urbană a zonei din apropierea...

Impozit majorat cu 100% pentru anumite clădiri

Roxana Tănase -
Proiectul de lege privind măsurile financiare la nivelul autorităților...

Câinii maidanezi și-au făcut din nou apariția în Ploiești

Andra Ilie -
Fie că este vorba de Șoseaua Nordului, fie că...

Zeci de polițiști locali riscă să fie disponibilizați la Ploiești

Roxana Tănase -
Numărul polițiștilor locali ar putea să se reducă considerabil...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean