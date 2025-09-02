Percheziții la Gornet, într-un dosar de șantaj

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii de Munte au pus în executare, marți dimineață, trei mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Gornet. Acțiunile au avut loc într-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infracțiunii de șantaj.

UPDATE: În urma probatoriului administrat, față de cele două persoane bănuite de comiterea faptelor, a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, urmând ca la data de 3 septembrie a.c., sa fie prezentați unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

Știrea inițială:

Persoanele bănuite ar fi obligatun bărbat, în data de 28 august, să le transporte într-o altă localitate, iar întrucât acesta ar fi refuzat, ar fi fost agresat fizic.

„Ulterior, cele două persoane s-ar fi urcat în autoturismul acestuia fără acordul său și, prin constrângere, l-ar fi determinat să îi transporte la destinație.

În urma activităților desfășurate, două persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale ce se impun”, a precizat IPJ Prahova.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești.

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul unității de parchet competente, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale”, a anunțat IPJ Prahova.