Protest la Colegiul Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești

Zeci de elevi și părinți protestează astăzi, 2 septembrie, în fața C.N. Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești.
Aceștia sunt revoltați de faptul că, din 8 septembrie, Consiliul de Administrație al școlii a decis ca elevii din clasele a XII-a să învețe după amiaza, în intervalul orar 11.30 – 18.30.
Măsura, spun aceștia, ar urma să perturbe pregătirea tinerilor pentru examenul de bacalaureat.
Părinții au semnat o petiție în acest sens, cerând reanalizarea deciziei și revenirea la programul obișnuit.