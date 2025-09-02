Protest la Colegiul Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești

Zeci de elevi și părinți protestează astăzi, 2 septembrie, în fața C.N. Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești.

- Publicitate -

Aceștia sunt revoltați de faptul că, din 8 septembrie, Consiliul de Administrație al școlii a decis ca elevii din clasele a XII-a să învețe după amiaza, în intervalul orar 11.30 – 18.30.

Măsura, spun aceștia, ar urma să perturbe pregătirea tinerilor pentru examenul de bacalaureat.

Părinții au semnat o petiție în acest sens, cerând reanalizarea deciziei și revenirea la programul obișnuit.

Administrație Străzile care vor intra în reparații capitale la Ploiești Pe lângă reparațiile curente de străzi, care au început în acest an la Ploiești, Primăria intenționează reabilitarea totală a două artere de circulație din...

- Publicitate -

Observatorul Prahovean a transmis în direct imagini de la protestul părinților: