 

- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Femeie bătută la Baba Ana. Agresorul ar fi lovit-o intenționat cu mașina

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Incident grav în Baba Ana. O femeie de 57 de ani a fost bătută de un bărbat de 53 de ani, care ulterior ar fi lovit-o intenționat cu mașina. Cei doi aveau o relație extraconjugală.

- Publicitate -

Un localnic din Baba Ana a sunat în această dimineață la 112, după ce a observat pe o stradă din comună o femeie bătută, cu urme de sânge la nivelul feței.

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că victima, o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism.

Ulterior, agresorul s-ar fi urcat din nou în vehicul și ar fi acroșat victima, părăsind locul faptei imediat după incident.

Social

Ploieștiul prinde culoare prin picturi murale FOTO

Orașele nu cresc doar prin clădiri și străzi, ci și prin povești. După trei ediții de Artown Festival, care au adus arta în inima...
- Publicitate -

Victima a primit îngrijiri medicale, apoi a fost transportată la spital.

În scurt timp, suspectul a fost identificat ca fiind un bărbat de 53 de ani, cu care victima avea o relație extraconjugală. Acesta a fost depistat în autoturism, pe raza localității Tătaru.

Agresorul va fi audiat. Vom reveni cu detalii.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

1
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Protest la Colegiul Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești

0
Zeci de elevi și părinți protestează astăzi, 2 septembrie,...
Viața Prahovei

Cod galben de caniculă și disconfort termic, mâine, în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare...
Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Auto-moto

Accident pe DN 1, la Posada. Un tir s-a răsturnat în râpă

0
Un accident rutier s-a petrecut, în această dimineață, pe...
Administrație

Liziera de lângă UPG și achiziția de tramvaie noi, din nou în CL

0
Aleșii locali ploieșteni sunt convocați, miercuri, 3 septembrie, la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

16
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Protest la Colegiul Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești

Luiza Toboc -
Zeci de elevi și părinți protestează astăzi, 2 septembrie,...

Cum s-a produs accidentul grav de pe DN1D, de la Albești

Roxana Tănase -
Accidentul rutier a avut loc pe DN1D, în afara...

Doi copii, în stare gravă, în urma accidentului de pe DN1D de la Albești Paleologu

Roxana Tănase -
Accidentul grav de pe DN1D s-a produs, luni, în...

Accident pe DN1D, la Albești Paleologu. Trafic restricționat

Roxana Tănase -
Accidentul rutier s-a produs, luni după-amiază, pe DN1D, în...
- Publicitate -

Protest al părinților, marți, în fața unui liceu din Ploiești

Luiza Toboc -
Zeci de părinți vor protesta marți, 2 septembrie în...

Razie a polițiștilor pe DN1 pentru combaterea vitezei

Luiza Toboc -
Polițiștii prahoveni desfășoară o acțiune rutieră de amploare, pe...

Tânără de 16 ani, prinsă la volan pe un drum din Ploiești

Luiza Toboc -
O tânără de 16 ani a fost prinsă de...

Accident în Ploiești. O șoferiță a ajuns la spital

Roxana Tănase -
Accidentul rutier s-a produs, luni, la intersecția străzilor Alexandru...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean