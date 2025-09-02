Femeie bătută la Baba Ana. Agresorul ar fi lovit-o intenționat cu mașina

Incident grav în Baba Ana. O femeie de 57 de ani a fost bătută de un bărbat de 53 de ani, care ulterior ar fi lovit-o intenționat cu mașina. Cei doi aveau o relație extraconjugală.
Un localnic din Baba Ana a sunat în această dimineață la 112, după ce a observat pe o stradă din comună o femeie bătută, cu urme de sânge la nivelul feței.
Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că victima, o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism.
Ulterior, agresorul s-ar fi urcat din nou în vehicul și ar fi acroșat victima, părăsind locul faptei imediat după incident.
Victima a primit îngrijiri medicale, apoi a fost transportată la spital.
În scurt timp, suspectul a fost identificat ca fiind un bărbat de 53 de ani, cu care victima avea o relație extraconjugală. Acesta a fost depistat în autoturism, pe raza localității Tătaru.
Agresorul va fi audiat. Vom reveni cu detalii.