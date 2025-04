Profesor acuzat de hărțuire, la Băicoi. „Problema nu e la mine”

Un profesor de geografie de la Liceul Tehnologic „C-tin Cantacuzino” din Băicoi este acuzat de mai mulți părinți de „violență verbală, hărțuire emoțională, dar și de natură sexuală, conflict de interese și sfidare a normelor educaționale”, îndreptate împotriva elevilor. Cadrul didactic a fost sancționat disciplinar, însă, ceea ce este de-a dreptul șocant este faptul că acesta a recunoscut că, în 18 ani de când predă la această școală, „an de an am primit reclamații, dar niciodată atât de multe ca acum. Oricum, problema nu este la mine”.

Profesorul de geografie se numește Dan Chiuțu și a intrat în învățământ acum 20 de ani. An de an, a povestit chiar acesta, a primit reclamații din partea părinților, avertismente sau alte tipuri de sancțiuni disciplinare fiindcă „ai săi colegi nu își fac treaba, iar învățământul s-a degradat”.

În luna aprilie, în urma cercetării disciplinare, Consiliul de Administrație al școlii a decis ca profesorului să îi fie scăzut cu 10% salariul pe o perioadă de șase luni, întrucând, a precizat directorul liceului, Silvia Constantin, „cele reclamate de părinți se confirmă”.

10% din salariu pentru următoarele șase luni

„Noi, ca școală, am întrunit CA, s-a făcut cercetare disciplinară și, în urma raportului, pe 15 aprilie, s-a decis ca acest cadrul didactic să fie sancționat cu reducerea salariului pe perioadă maximă. De astăzi începând ( n.red 28 aprilie), activitatea acestuia la clasă va fi monitorizată atât de către mine, cât și de către directorul adjunct. Înțeleg nemulțumirea părinților și vreau să transmit că noi am făcut ceea ce ne-a permis cadrul legal într-o astfel de situație”, a mai precizat Silvia Constantin.

Ce reclamă, de fapt, părinții elevilor

„Noi, Marian Văcăroiu, părinte al unui elev din clasa a IX-a B, împreună cu 18 părinți ai elevilor din Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Băicoi, vă adresăm acest memoriu pentru a denunța abaterile disciplinare repetate, de o gravitate fără precedent, comise de profesorul de geografie Dan Chiuțu.

Aceste fapte, care includ violență verbală, hărțuire emoțională, conflict de interese și sfidare a normelor educaționale, au transformat orele de geografie într-un mediu toxic, provocând elevilor anxietate severă, frică și traume psihologice. Ne dorim ca acest cadrul didactic să fei suspendat și să îi fie desfăcut contractul de muncă pentru a fi protejate drepturile elevilor

În acest an școlar, au fost depus cinci petiții scrise, susținute de chestionare anonime aplicate elevilor și înregistrări audio-video, care au confirmat comportamentul abuziv al profesorului.

„Dincolo de violența verbală și jigniri aduse elevilor, amenință permanent cu corigența colectivă”

În nenumărate rânduri a afirmat că „ar fi lăsat o clasă întreagă repetentă dacă era lăsat”, creând un climat de teroare.

Mai mult, copiii noștri sunt hărțuiți emoțional și le este periclitată integritatea psihică. A propus jocuri indecente, precum „dezbracă-te pentru fiecare răspuns greșit”, o abatere scandaloasă care a provocat rușine și traume emoționale. A umilit elevii care cereau explicații, acordând note de 1-3 fără justificare sau pentru întrebări irelevante (ex. nota 3 pentru un răspuns corect, dar din altă materie).

„Muzică rock și imagini religioase la orele de geografie”

Comportamentul său de un sadism crunt a indus elevilor anxietate severă, frică și reticență în a participa la ore, unii necesitând ajutor psihologic. Același profesor a înlocuit lecțiile de geografie cu activități absurde (muzică rock, imagini religioase fără legătură cu materia), compromițând educația elevilor și a făcut afirmații sfidătoare, precum „nu-mi poate face nimeni nimic” și „doar dacă vin beat sau drogat pot fi dat afară”, arătând dispreț față de autoritatea școlii”, se arată în petiția pe care numeroși părinți au formulat-o și au îniantat-o conducerii școlii, Inspectoratului Școlar Județean Prahova, DGASPC, urmând ca, în cazul în care nu se iau măsuri mai ferme, să se adreseze și instanței de judecată.

Ce spune profesorul Dan Chiuțu

Contactat de observatorulph.ro, cadrul didactic a ținut să precizeze că totul pleacă de la „slaba pregătire a colegilor mei de catedră, ceea ce a dus la o degradare a actului educațional la acest liceu”.

„Ce este greșit atunci când predau hidrografia României să le citesc elevilor poezia <Lacul> a lui Eminescu, așa, ca să sparg un pic gheața și să completez anumite goluri ale colegilor care predau alte materii și care sunt slab pregătiți. Acaestă școală era, la un moment dat, printre primele din județ, iar acum aici intră elevi cu note foarte slabe la evaluare. Eu, da,admit, am jignit, dar doar fiindcă nu mi se pare firesc atunci când intru în clasă să miroasă a cantină, ori când scot o elevă la tablă, ea să mă sfideze, stând picior peste picior. I-am zis atunci: „ți-au luat o poziție de proastă”.

„Am primit reclamații în fiecare an, dar niciodată la fel de multe ca acum”

Dau multe note de 1 fiindcă în momentul în care eu ascult un elev și îmi răspunde că nu a învățat, legea îmi permite să îi acord doar punctul din oficiu. Și, da, anul trecut am lăsat 14 corigenți. Să pună mână să învețe”.

Întrebat dacă în cei 18 ani de când predă la liceul din Băicoi a mai primit vreodată reclamații, profesorul Chiuțu a dat un răspuns absolut dezarmant: „da, în fiecare an, dar niciodată la fel de multe ca acum. Nu consider că am eu o problemă. Am acceptat sancțiunea de reducere a salariului și asta este”.