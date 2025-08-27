Cinci construcții ridicate ilegal în Ploiești au fost demolate

Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești (SGU) continuă acțiunile de demolare a construcțiilor ridicate ilegal pe domeniul public din Ploiești.

Potrivit reprezentanților societății, astăzi au fost demolate cinci astfel de construcții ridicate în Colonia Teleajen, în imediata apropiere a stadionului.

Vă reamintim că în această săptămână angajații SGU desfășoară activități de toaletare a vegetației și doborâre a copacilor care pun în pericol siguranța.

„La dispoziția Primăriei Municipiului Ploiești, colegii din cadrul departamentului ,,Tehnic,, au început demolarea celor cinci clădiri construite fără forme legale aflate în colonia Teleajen, în imediata vecinătate a stadionului.

Pe lângă evidentele avantaje de ordin urbanistic ce derivă din această acțiune, ne bucurăm să aducem din nou la lumină arena Teleajen, locul de unde au plecat și cu siguranță vor mai pleca spre marea performanță multe nume importante pentru fotbalul ploieștean!Împreună pentru un Ploiești mai curat!”, au transmis reprezentanții societății odată cu eliberarea domeniului public.