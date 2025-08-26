- Publicitate -

Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

Oana Toma
Autor: Oana Toma

Data:

În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet cu „întârzieri”, „blocaje” sau „abandon”. Uneori aștepți ani de zile să vezi o lucrare terminată, iar alteori nu o mai vezi deloc. Tocmai de aceea am rămas perplecși când am descoperit că în Prahova se întâmplă și miracole!

Am mers la fața locului să vedem cu ochii noștri: primul proiect din județ finanțat prin programul „Anghel Saligny”, construirea podului din punctul „Vasile Marin” peste pârâul Aluniș, a fost finalizat cu doi ani înainte de termen.

Și nu vorbim de o bordură, ci de un pod adevărat, lung de 28,28 metri, într-o zonă unde, până mai ieri, inundațiile făceau ravagii.

„Zona era grav afectată de viituri, iar oamenii sufereau pagube serioase. Proiectul a început în 2023, cu termen de finalizare în 2026, dar, datorită unei organizări eficiente și a unei execuții impecabile, lucrarea a fost predată în 2024”, a declarat pentru Observatorul Prahovean primarul comunei Aluniș, Iulian Bîgiu.

Rețeta succesului?

Nu vrem să fim cârcotași, dar am încercat să aflăm secretul. Sigur, apreciem implicarea administrației locale, dar am găsit și un detaliu savuros: constructorul nu este român, ci portughez. Să fie acesta ingredientul magic? Sau am asistat la un fenomen paranormal administrativ?

Indiferent care este explicația, cert e că podul peste pârâul Aluniș este acum funcțional, iar comunitatea respiră ușurată.

Lucrarea a fost finanțată prin fonduri alocate de Ministerul Dezvoltării, iar finalizarea ei atât de rapidă ne lasă cu o întrebare: este aceasta o minune irepetabilă sau începutul unei noi ere în infrastructura românească?

Până vom afla răspunsul, rămâne de văzut dacă „minunea de la Aluniș” va fi urmată și de altele în administrația publică.

 

Național

