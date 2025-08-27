Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025 se apropie cu pași repezi. Între 5 și 7 septembrie, la Parcul Bucov, vor avea loc numeroase concerte susținute de artiști speciali. Printre aceștia se numără și Nicu Patoi, unul dintre cei mai talentați chitariști români.

Nicu Patoi va urca pe scena principală a festivalului vineri, 5 septembrie, alături de orchestra și corul filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești și solistul Dan Helciug pentru un show total: Queen simfonic!

Patoi are o experiență de 30 de ani în muzică. În acest timp, a performat în majoritatea stilurilor, de la funk la heavy-metal, de la blues la rock progresiv, de la rock & roll la fusion jazz-rock.

”Am colaborat cu majoritatea artiștilor autentici din România, atât în concerte, dar mai ales în studio. Cel mai important eveniment artistic din cariera mea este albumul Nicu Patoi & PLATONIC – “Sweet Little 6STRING”. Este un album de fusion jazz-rock, compus integral de mine și în care se reflectă gândirea și întreaga mea experiență muzicală” mărturisea la o academie muzicală.

Așadar, vineri, 5 septembrie, la Republik Fest 2025, în Parcul Bucov, are loc un tribut Queen cu totul special. Biletele sunt disponibile online pe republikfest.ro