- Publicitate -
Chitaristul Nicu Patoi vine la Republik Fest Ploiești 2025

Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025 se apropie cu pași repezi. Între 5 și 7 septembrie, la Parcul Bucov, vor avea loc numeroase concerte susținute de artiști speciali. Printre aceștia se numără și Nicu Patoi, unul dintre cei mai talentați chitariști români.

- Publicitate -

Nicu Patoi va urca pe scena principală a festivalului vineri, 5 septembrie, alături de orchestra și corul filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești și solistul Dan Helciug pentru un show total: Queen simfonic!

Patoi are o experiență de 30 de ani în muzică. În acest timp, a performat în majoritatea stilurilor, de la funk la heavy-metal, de la blues la rock progresiv, de la rock & roll la fusion jazz-rock.

”Am colaborat cu majoritatea artiștilor autentici din România, atât în concerte, dar mai ales în studio. Cel mai important eveniment artistic din cariera mea este albumul Nicu Patoi & PLATONIC – “Sweet Little 6STRING”.  Este un album de fusion jazz-rock, compus integral de mine și în care se reflectă gândirea și întreaga mea experiență muzicală” mărturisea la o academie muzicală.

Eveniment

Tribunalul Prahova suspendă procesele. Protestul se extinde

Protestele magistraților împotriva ordonanței de guvern privind pensionarea din Justiție se extind. După ce judecătorii Curții de Apel Ploiești au anunțat că nu vor...
- Publicitate -

Așadar, vineri, 5 septembrie, la Republik Fest 2025, în Parcul Bucov, are loc un tribut Queen cu totul special. Biletele sunt disponibile online pe republikfest.ro

 

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Exclusiv

Dr. Vintilescu, Mediurg: Ne așteptăm la o creștere a mortalității

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
Exclusiv

Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

0
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
Exclusiv

Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

0
În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet...
Exclusiv

Judecătorii Curții de Apel Ploiești protestează. Nu se mai țin procese!

4
Judecătorii Curții de Apel Ploiești își suspendă activitatea din...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Soția bărbatului care a evadat din penitenciarul Mărgineni, dată dispărută

0
O tânără de 19 ani din comuna Vărbilău a...
Travel&Lifestyle

Unde fugim în weekend din Ploiești: Valea Doftanei

0
Valea Doftanei este o destinație de weekend din ce...
Eveniment

Denumirile străzilor din Ploiești: Cine a fost Bogdan Petriceicu Hașdeu

0
Continuăm seria materialelor informative privind denumirile străzilor din Ploiești....
Sport

Petrolul s-a calificat în următoarea etapă a Cupei României

0
Petrolul Ploiești a întâlnit-o în această seară pe Poli...
Național

Livrator de mâncare străin, lovit cu pumnul în față, la București

0
Marian Godină a publicat pe pagina sa de Facebook...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

1
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

Marius Nica -
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...

Dr. Vintilescu, Mediurg: Ne așteptăm la o creștere a mortalității

Corina Matei -
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...

Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

Alexandru Olteanu -
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...

Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

Oana Toma -
În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet...
- Publicitate -

Judecătorii Curții de Apel Ploiești protestează. Nu se mai țin procese!

Marius Nica -
Judecătorii Curții de Apel Ploiești își suspendă activitatea din...

Colet întârziat 16 zile la Atlas Motors. Reacția societății

Corina Matei -
Din ce în ce mai multe persoane se plâng...

Deficit major de personal la Arestul Câmpina: „E sclavie modernă”

Oana Toma -
De luni bune, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă...

SICAR, primul muzeu privat din Prahova

Alexandru Olteanu -
De muzee cu siguranță am auzit cu toții. Care...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean