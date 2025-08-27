- Publicitate -

Unde fugim în weekend din Ploiești: Valea Doftanei

Valea Doftanei este o destinație de weekend din ce în ce mai căutată de turiștii dornici de a nu-și petrece mai mult de jumătate de zi în trafic pe Valea Prahovei. Dincolo de autenticitatea peisajelor de la Paltinu, de exemplu, cei care ajung în zonă au la dispoziție și o serie de drumeții, cu ar fi pe Secăria, sau activități în aer liber ca offroad sau plimbări în natură.

Pensiunile în localitățile din Valea Doftanei au apărut „ca ciupercile după ploaie”, semn că zona are potențial și se dezvoltă frumos. Alături de pensiuni au apărut și punctele gastronomice locale, unde turiștii se pot bucura de produse tradiționale, gătite de localnici.

În plus, celebra cașcavea de Valea Doftanei sau păstrăvi din păstrăvăriile de aici, sunt delicii culinare apreciate de turiștii care aleg această destinație pentru un weekend.

Ce poți face în weekend la Valea Doftanei

În afară de petrecerea timpului în aer liber, în curtea pensiunii, sau plimbările în natură, aici și-au făcut apariția mici afaceri locale care dau un aer autentic zonei. Atelierul Zânelor, de exemplu, este locul unde poți merge fie și doar să vezi obiecte lucrate manual, cu drag și dăruire. Și, de ce nu, tot de aici poți pleca cu un suvenir autentic de la Valea Doftanei.

Atelierul lui Constantin Clinci, adică Muzeul Sătesc „Constantin Clinci”, este, de asemenea, un punct de atracție turistică. Aici, într-o cameră cât un muzeu, sunt expuse obiecte de patrimoniu local care ajută turiștii să-și facă o imagine completă asupra peisajului tradițional al Văii Doftanei.

Punctele gastronomice locale, La mama Lili și, mai nou deschisul, Poiana Cerbilor, vin să completeze autenticitatea locului cu preparatele culinare tradiționale servite celor care le trec pragul.

Și Păstrăvăria Izvoarele Doftanei vine să completeze peisajul culinar al zonei cu preparate proaspete. Peștele ajunge din apă direct în farfurie așa că prospețimea este garantată.

Plimbările cu ATV-ul sunt, din nou, un mijloc de a-ți ocupa, cu lejeritate, o bună parte a zilei. Aventura, adrenalina și distracția sunt garantate, așa că nu este deloc de refuzat o astfel de experiență. Avantajul aici, spre deosebire de zona Bran-Moieciu, de exemplu, este că traseele sunt mai puțin bătute. Și, astfel, ai puține șanse să te întâlnești cu alte grupuri și locul să devină… prea aglomerat.

Dacă adrenalina nu este ceea ce cauți, atunci drumeția până pe vârful Secăria este ideală pentru o plimbare ușoară, numai bună înainte de masa de prânz.

Unde te cazezi în weekend la Valea Doftanei

Aici oferta este foarte extinsă. Valea Negrașului, Cabana Izvoarele Doftanei, Vila Karina sau Casa Poiana Sașilor sunt doar câteva din locurile unde proprietarii sunt bucuroși de oaspeți.

În funcție de ceea ce cauți, mai multe sau mai puține camere, o zonă mai retrasă sau una mai aproape de „civilizație”, se găsește câte ceva pentru fiecare preferință. Și, nu mai puțin important, pentru aproape orice buzunar.

Pentru cei care caută locuri mai exclusiviste, aici se găsește Atra Doftana, care, încă de la deschidere, a devenit un reper al calității și al preparatelor „gourmet” servite la restaurantul unității de cazare.

Lacul Paltinu, un loc de picnic și relaxare

Dacă vrei doar să fugi o zi, la aer curat, de dimineață până seara, atunci te poți opri, imediat după Barajul Paltinu, pe malul lacului cu același nume. Aici este loc amenajat pentru picnic și grătar, dotat cu foișoare și bănci pentru a sta la umbră.

Din păcate, în weekenduri trebuie să ajungi foarte devreme dacă vrei să prinzi un loc pentru grătar sau un foișor. Treptat, din ce în ce mai multă lume a auzit de el și vine aici pentru a petrece o zi în aer curat.

Chiar și așa, ploieștenii sunt avantajați pentru că, spre deosebire de bucureșteni, de exemplu, ei ajung mult mai repede la Paltinu.

În sezon, pe marginea drumului rugii de mure sunt plini. Dacă îți dorești cu adevărat o experiență autentică, poți opri mașina, înainte de serpentinele de la Paltinu, în zona Cheile Doftanei, pentru a aduna mure și măceșe. Ambele fructe se găsesc din abundență pe marginea drumului, la îndemână.

Valea Doftanei are potențial mare. Și, tocmai din acest motiv, din ce în ce mai mulți turiști o descoperă și vin aici pentru a se bucura de câteva zile de aer curat. Zona reprezintă o alternativă pentru a scăpa de aglomerația și aerul poluat din oraș și pentru a respira, măcar pentru câteva zile, aer curat într-un cadru natural autentic.

