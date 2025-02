Weekend de poveste la Cabana Izvoarele Doftanei

Cabana Izvoarele Doftanei este o descoperire recentă, în cadrul unui teambuilding la care am participat în luna decembrie 2024. Recunosc, Valea Doftanei este o alegere care se regăsește din ce în ce mai des în preferințele noastre datorită, în primul rând, lejerității drumului până acolo.

Este minunat să nu stai blocat în trafic ca să ajungi să te bucuri de câteva zile în mijlocul naturii. Din păcate, atunci când am vrut să mergem mai mulți, ofertele de cazare cu multe locuri nu sunt așa multe. Tocmai din acest motiv, când s-a pus „problema” unui teambuilding și majoritatea colegilor au votat „Valea Doftanei”, s-a ridicat întrebarea: „Unde mergem, la cât de mulți suntem?”.

Cabana Izvoarele Doftanei, situată în Trăisteni, pe strada Valea Negrașului, a fost cea care a întrunit cerințele grupului nostru: o locație mai „remote”, cu suficiente spații de cazare (au cam 40 de locuri, în camere duble sau triple), și care să ofere și posibilitatea de masă. Da, suna foarte bine, dar nu știam exact la ce să ne așteptăm atunci când am ajuns acolo.

„Măi, a mai fost cineva la Cabana Izvoarele Doftanei?”, a fost întrebarea lansată atunci când am luat în calcul această cazare. Nimeni nu a răspuns pozitiv, așa că am avut ceva emoții. Ok, arată bine în poze, sună bine ca „ofertă”, dar ce-om găsi acolo?!?! Am ales însă să riscăm, și bine am făcut!

Cazarea la Cabana Izvoarele Doftanei

Am ajuns acolo într-o după-amiază de vineri, primii, deci am găsit parcarea goală. Ne-am ales locul de parcare și, ulterior, camerele preferate. Încet-încet, odată cu sosirea colegilor, parcarea s-a umplut, la fel și camerele, rând pe rând.

Pensiunea are aproximativ 40 de locuri de cazare și este structurată pe trei etaje. Există camere duble, triple și cvadruple.

La parter se află restaurantul, ideal pentru petreceri sau evenimente de familie, și terasa acoperită. Aceasta, pe parcursul celor două seri petrecute acolo, a fost „terenul” pentru „fumăcioșii grupului”. Presupun că vara este ideală pentru a sta în aer liber, la o cafea sau un „pahar de vorbă”.

Pentru cei mai mici din grup, tot la parter, este amenajată o „cameră de joacă”, dotată cu covor, jucării și un televizor. Acesta a reprezentat locul unde părinții au scăpat de grija copiilor mai mici, care au avut unde se juca în siguranță.

Cele trei etaje ale pensiunii sunt amenajate cu mult bun-gust, la fel ca și camerele. Dotări… nu cred că a fost ceva ce ne-a lipsit și nu am auzit pe nimeni să se plângă de ceva. Până și papuci, ca la hoteluri, au fost în camere.

Friguroasă din fire, aveam emoții cu „Oare cât de cald o să fie?!!?”. Nu a fost cazul, temerile mele au fost neîntemeiate. De orice aș putea să mă plâng, doar de lipsa căldurii nu. Pentru mine a fost minunat dar am avut colegi care, obișnuiți cu temperaturi mai spartane, s-au plâns că a fost „prea cald” în camere. Nu există „prea cald”! Dar ei nu au părut să înțeleagă asta… 😊)

Pentru a concluziona, condițiile de cazare au fost excelente. Camerele mari, spațioase, cu băi proprii și balcoane generoase, au fost minunate. Rețeaua de wi-fi a funcționat ireproșabil. Băile, cu dușuri tip walk-in, amenajate cu stil și, mai ales, foarte practice și curate. De fapt, întreaga pensiune este la cele mai înalte standarde.

Masa la restaurantul Cabanei Izvoarele Doftanei, calitate ireproșabilă

În cazul acestui teambuilding am avut în vedere, neapărat, asigurarea mesei. Am mai fost în astfel de reuniuni dar ne-am făcut singuri masa. Acest lucru, pentru unii dintre noi, nu a fost tocmai plăcut. „Fac mâncare acasă, fac și când plec să mă relaxez?” sau… „Nu spăl vase acasă suficient, spăl și în vacanță?”.

Așa că, am ținut neapărat să avem și masa inclusă. Și… am avut-o!

Nu am auzit pe cineva să se plângă de calitatea mâncării sau de modul de preparare. Micul dejun a fost tip bufet în fiecare dimineață, prânzul a fost format din două feluri de mâncare și desert, iar cina, fel principal și desert

Ciorba de perișoare, pe care am avut-o la prânz în ziua de sâmbătă, a fost delicioasă dar cele mai mari „aplauze” le-a primit de fiecare desertul. Gătit „în casă”, fie că a fost vorba de clătite cu dulceață naturală, plăcintă cu mere sau plăcintă cu brânză, a fost „un deliciu”. Părere împărtășită de toți membrii grupului, indiferent de vârstă.

Ne-a plăcut faptul că toate produsele aveau acel gust de natural, de casă, inconfundabil dealtfel. Brânzeturile, ouăle de la micul dejun erau, de asemenea, naturale și exemplele pot continua.

Au fost trei zile minunate, pe care le-am petrecut în compania colegilor și familiei și, cu siguranță, următorul teambuilding va avea ca destinație tot Cabana Izvoarele Doftanei.

Pensiunea este ideală pentru vacanțe „de grup” cum ar fi: teambuildinguri, tabere, dar și pentru petreceri și evenimente în restaurant. Capacitatea în restaurant este mai mare de 40 de persoane. Calitatea gastronomică este peste medie iar prețurile sunt mai mult decât rezonabile, având în vedere ceea ce se oferă.

La final, noi am plătit cu cardurile de vacanță, ceea ce, din nou, a fost un mare plus.

Cabana Izvoarele Doftanei se află pe strada Valea Negrașului, nr. 249 D, Comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni, zona Valea Negrașului. Mai multe detalii pot fi aflate pe site-ul pensiunii sau la telefon: +40 769 688 167. (P)