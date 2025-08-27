Accident cu două victime pe DN1B, între Buzău și Mizil

Traficul rutier este îngreunat miercuri, în jurul prânzului, pe DN1B între Buzău și Mizil din cauza unui accident rutier.

Coliziunea s-a produs loc în zona localității și au fost implicate două autoturisme.

Două persoane au fost rănite.

„Traficul se desfășoară dirijat, alternativ, pe DN 1B Buzău – Mizil, în zona localității Pietroasele, județul Buzău, din cauza unei coliziuni între două autoturisme.

În urma accidentului, două persoane rănite necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 13.00”, a transmis centrul Infotrafic al Poliției Române.