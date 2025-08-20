- Publicitate -
Gest inconștient al unui șofer pe DN 1, la Movila Vulpii

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE de miercuri, 20 august, au fost subcomisar de poliție Laura Antimiu și inspector principal de poliție Niță Alexandru.

Cei doi invitati sunt foști lucrători în cadrul Serviciului Rutier, iar în prezent fac parte din compartimentul de Relații Publice.

Printre temele abordate s-au numărat șoferii care circulă cu viteză excesivă, care dau dovadă de comportament agresiv, precum și cei care răspund unor provocări periculoase, de cascadorii în trafic.

În timpul emisiunii, inspectorul Niță a precizat în ce condiții pot fi sancționați șoferii cu comportament agresiv. Astfel, pentru probele video să poată fi luate în considerare conform legii, participanții la trafic trebuie să încarce imaginile surprinse în trafic în aplicația M.A.I., hub.mai.gov.ro, la secțiunea ESAR (sesizări abateri rutiere).

Angajații la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul

Angajații la stat nu mai pot încasa atât pensia, cât și salariu. Interdicția apare în noul pachet fiscal propus de premierul Ilie Bolojan. Guvernul pregătește...
La rândul său, subcomisarul Antimiu a declarat că principala cauză a producerii accidentelor grave rămâne viteza excesivă, abatere constatată mai ales în rândul tinerilor.

Înregistrarea emisiunii poate fi urmărită aici:

1 COMENTARIU

  1. Lăsând deoparte viteza, care într-adevăr este o cauză a producerii accidentelor, există și situația în care unii conducători auto circulă cu o viteză mult mai mică decât limita legală admisă pe acea porțiune de drum doar pentru că „își permit” și legea nu prevede sancțiuni în aceste condiții………neatenția, lipsa de respect și educație rutiera cauzează mult mai multe accidente decât viteza excesiva. Am întâlnit în trafic, conducători care efectiv ieșiseră la plimbare cu mașina pe străzile orașului, preț de mai bine de jumătate de oră am mers în spatele unei mașini și mai mult de 25-30 km/h nu a urcat acul vitezometrului….. Evident că se formase aglomerație în spatele nostru, ne-am luat claxoane și înjurături, dar eram curioși să vedem cam cât durează „plimbarea omului” 🤣🤣🤣. Ce fac autoritățile în astfel de situații? NIMIC! Dacă îl claxonezi sau mergi prea aproape de mașina respectiva, pentru ca efectiv nu ai cum trece pe lângă, rămâi fără permis că na, conduci agresiv. 🙈 Așa că, după cum am mai menționat și în alte comentarii, pe lângă viteză, ignoranța și lipsa de respect pe șosele duce la pierderi de vieți 😞

