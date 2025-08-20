Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE de miercuri, 20 august, au fost subcomisar de poliție Laura Antimiu și inspector principal de poliție Niță Alexandru.

Cei doi invitati sunt foști lucrători în cadrul Serviciului Rutier, iar în prezent fac parte din compartimentul de Relații Publice.

Printre temele abordate s-au numărat șoferii care circulă cu viteză excesivă, care dau dovadă de comportament agresiv, precum și cei care răspund unor provocări periculoase, de cascadorii în trafic.

În timpul emisiunii, inspectorul Niță a precizat în ce condiții pot fi sancționați șoferii cu comportament agresiv. Astfel, pentru probele video să poată fi luate în considerare conform legii, participanții la trafic trebuie să încarce imaginile surprinse în trafic în aplicația M.A.I., hub.mai.gov.ro, la secțiunea ESAR (sesizări abateri rutiere).

La rândul său, subcomisarul Antimiu a declarat că principala cauză a producerii accidentelor grave rămâne viteza excesivă, abatere constatată mai ales în rândul tinerilor.

Înregistrarea emisiunii poate fi urmărită aici: